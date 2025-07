El Gobierno asegura que el paro anunciado por ADEP es ilegal

Los referentes de CTA manifestaron su preocupación por la situación de ADEP, que no tuvo representantes en la mesa de negociación salarial realizada esta semana con el Gobierno, como consecuencia de la declaración de nulidad de las últimas elecciones por parte de la junta electoral del gremio , está acéfala.

Por esta situación, dejaron en claro que toda medida de fuerza convocada por alguna de las listas que se habían presentado en las elecciones del gremio docente, carece de legitimidad al no contar con representación gremial .

Agregaron que sus miembros no pueden participar de las mesas técnicas y/o negociaciones salariales , por lo que el llamado a un paro será declarado ilegal por parte del Estado, ya que quienes convocan a medidas de fuerza no tienen la representatividad del gremio.

Adep decretó paro y movilización (Archivo) Adep decretó paro y movilización (Archivo)

Indicaron desde el Poder Ejecutivo que las ausencias que puedan provocar las medidas tomadas por este grupo de maestros, recaerá en la aplicación de sanciones para quienes incurran en la inasistencia, además del descuento salarial correspondiente.

Paro de ADEP y CEDEMS

Este viernes 25 de julio se realizó una asamblea en el CEDEMS para definir las medidas a tomar durante la próxima semana. Se resolvió realizar un paro por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización. Las medidas de fuerza son para el lunes 28 y martes 29 de julio.

Un sector de delegados de ADEP informó que desde el 28 hasta el 30 de julio llevará a cabo un paro provincial como medida de acción tras el receso invernal, que finalizará el viernes 25. Además, convocaron a un plenario de delegados para el miércoles 30 de julio, con el objetivo de "definir nuevas acciones dentro del plan de lucha".

La Lista 10 de ADEP, encabezada por Silvia Vélez, expresó su decisión de no acompañar las medidas de fuerza. Al respecto argumentaron que, “al no tener comisión directiva, existe una acefalía”, razón por la cual no participan de reuniones paritarias ni convocatorias al paro.

Descontarán los días de paro

Desde el Ministerio de Educación, le confirmaron a Canal 4 que le descontarán los días de paro a aquellos docentes que se adhieran a la medida de fuerza lanzada durante esta semana por los gremios primarios y secundarios.