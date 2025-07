Le descontarán los días a los docentes que adhieran al paro de la semana que viene

Cabe destacar que los referentes de la Lista 10 de ADEP, no acompañarán la medida de fuerza.

De esta manera, el gremio que nuclea a docentes de enseñanza media y superior anunció medidas de fuerza para el lunes 28 y martes 29 de julio.

Un sector de ADEP dictó paro por 72 horas

Por su parte, un sector de delegados de ADEP informó que desde el 28 hasta el 30 de julio llevará a cabo un paro provincial como medida de acción tras el receso invernal, que finalizará el viernes 25.

En ese contexto, los asambleístas señalaron que la protesta se realiza en reclamo de una "mejora de la propuesta salarial". Además, convocaron a un plenario de delegados para el miércoles 30 de julio, con el objetivo de "definir nuevas acciones dentro del plan de lucha".

La lista 10 de ADEP no acompaña las medidas

En paralelo, la Lista 10 de ADEP, encabezada por Silvia Vélez, expresó su decisión de no acompañar las medidas de fuerza. Al respecto argumentaron que, “al no tener comisión directiva, existe una acefalía”, razón por la cual no participan de reuniones paritarias ni convocatorias al paro.

Además, señalaron que las medidas no cuentan con el respaldo de CTA ni de CTERA, por lo que consideran que “no tienen sustento”.

ADEP.jpg Silvia Vélez, secretaria general de ADEP, dijo que el congreso decidió un paro por 24 horas y movilización para el inicio del ciclo lectivo 2023 en nivel primario este miércoles 1 de marzo.

SADOP no realiza medidas de fuerza

Finalmente, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) indicaron que en la provincia de Jujuy, no llevarán adelante medidas de fuerza en el inicio de las clases.

**Cabe destacar que cada docente, tanto del CEDEMS como de ADEP, decidirá de manera individual si adhiere o no a las medidas de fuerza anunciadas por cada gremio.