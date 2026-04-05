Mirassol vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores

Por la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores, Lanús y Mirassol se enfrentan el miércoles 8 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en Municipal Jose Maria de Campos Maia.

Junior vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores

Always Ready se enfrenta ante la visita Liga de Quito por la fecha 1 del grupo G

El encuentro será supervisado por Jhon Ospina Londoño, el juez encargado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.