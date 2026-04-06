Rosario Central vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo jueves 9 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores.

Always Ready se enfrenta ante la visita Liga de Quito por la fecha 1 del grupo G

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Wilmar Roldán Pérez fue designado para controlar el partido.

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