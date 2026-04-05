CEDEMS se adhiere al paro docente el día martes

CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril.

El conflicto docente en Jujuy sumará una nueva jornada de protesta este martes 7 de abril, cuando CEDEMS lleve adelante un paro con movilización. La medida fue confirmada por Mercedes Sosa a TodoJujuy, secretaria general del gremio, en el marco del rechazo a los descuentos salariales aplicados por el Gobierno provincial a trabajadores de la educación.

La decisión se conoce en medio de un fuerte malestar dentro del sector. Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior ya habían expresado su rechazo a los descuentos en los haberes y advirtieron que continuarán con su plan de lucha.

CEDEMS CEDEMS rechazó los dichos sobre salarios docentes y confirmó nuevas medidas de fuerza ADEP también hará paro por 48 horas En paralelo, ADEP anunció un paro de 48 horas para el lunes 6 y martes 7 de abril en Jujuy. La medida fue definida en asambleas y se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización.

Según informó Todo Jujuy, entre los reclamos del sector se encuentran una recomposición salarial, mejoras laborales y respuestas concretas frente a la situación que atraviesan los docentes de la provincia.

De esta manera, la jornada del martes se perfila con fuerte impacto en el sistema educativo jujeño, con medidas de fuerza tanto en el nivel medio y superior como en el sector de inicial y primario.

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