domingo 05 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de abril de 2026 - 21:19
Jujuy.

CEDEMS se adhiere al paro docente el día martes

La secretaria general de CEDEMS, Mercedes Sosa, confirmó que el gremio se adhiere al paro del día martes 7 de abril con movilización en "repudio a los descuentos".

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril.&nbsp;

CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril. 

El conflicto docente en Jujuy sumará una nueva jornada de protesta este martes 7 de abril, cuando CEDEMS lleve adelante un paro con movilización. La medida fue confirmada por Mercedes Sosa a TodoJujuy, secretaria general del gremio, en el marco del rechazo a los descuentos salariales aplicados por el Gobierno provincial a trabajadores de la educación.

Lee además
Gremiosmarcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno 
Jujuy.

Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno y mañana habrá asamblea en Cedems
Movilización del CEDEMS (archivo)
Jujuy.

Este miércoles y el jueves, CEDEMS convocó a un paro en Jujuy

La decisión se conoce en medio de un fuerte malestar dentro del sector. Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior ya habían expresado su rechazo a los descuentos en los haberes y advirtieron que continuarán con su plan de lucha.

CEDEMS
CEDEMS rechazó los dichos sobre salarios docentes y confirmó nuevas medidas de fuerza

CEDEMS rechazó los dichos sobre salarios docentes y confirmó nuevas medidas de fuerza

ADEP también hará paro por 48 horas

En paralelo, ADEP anunció un paro de 48 horas para el lunes 6 y martes 7 de abril en Jujuy. La medida fue definida en asambleas y se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización.

Según informó Todo Jujuy, entre los reclamos del sector se encuentran una recomposición salarial, mejoras laborales y respuestas concretas frente a la situación que atraviesan los docentes de la provincia.

De esta manera, la jornada del martes se perfila con fuerte impacto en el sistema educativo jujeño, con medidas de fuerza tanto en el nivel medio y superior como en el sector de inicial y primario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno y mañana habrá asamblea en Cedems

Este miércoles y el jueves, CEDEMS convocó a un paro en Jujuy

CEDEMS aseguró que el paro docente tuvo entre 60% y 65% de acatamiento en Jujuy

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Darán una capacitación gratuita sobre Lola Mora y su legado: cuándo y cómo participar

Lo que se lee ahora
Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril  
Jujuy.

Transitabilidad: Cómo están las rutas en Jujuy hoy 5 de abril

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal
Policiales.

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta
Deportes.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel