CEDEMS rechazó los dichos sobre salarios docentes y confirmó nuevas medidas de fuerza CEDEMS rechazó los dichos sobre salarios docentes y confirmó nuevas medidas de fuerza

La secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, aseguró que las medidas de fuerza llevadas adelante este miércoles tuvieron un acatamiento de entre 60% y 65% en las escuelas de la provincia. Además, confirmó que el gremio continuará con el plan de lucha y que este jueves iniciará una permanencia frente a Casa de Gobierno, con la posibilidad de realizar ayunos docentes por región.

“Las medidas de fuerza se están desarrollando con un acatamiento entre 60 y 65% en las distintas escuelas de la provincia”, afirmó Sosa al hacer un primer balance de la jornada. Según explicó, durante la mañana todavía seguían relevando datos para tener una evaluación más precisa, pero remarcó que el impacto ya era importante tanto en capital como en el interior.

Embed - CEDEMS aseguró que el paro docente tuvo entre 60% y 65% de acatamiento en Jujuy La dirigente también señaló que este miércoles el gremio tenía prevista una reunión en el Ministerio de Educación por el tema del bono, pero ese encuentro finalmente no se concretó. “Hoy teníamos una reunión por el tema bono, que es una lucha que venimos dando desde principios de año, pero se suspendió lamentablemente”, dijo.

En ese contexto, CEDEMS ratificó uno de sus principales reclamos: la reapertura de la discusión salarial. “Mañana jueves vamos a iniciar una permanencia en frente a Casa de Gobierno. Vamos a solicitar nuevamente que se abra la paritaria”, adelantó Sosa.

CEDEMS CEDEMS rechazó los dichos sobre salarios docentes y confirmó nuevas medidas de fuerza Rechazo a los dichos sobre salarios docentes Otro de los puntos que marcó la dirigente tuvo que ver con las declaraciones atribuidas al ministro de Hacienda sobre supuestos ingresos docentes de hasta $4 millones. Sosa dijo que esas afirmaciones provocaron malestar en el sector y anticipó una respuesta pública. La secretaria indicó que el gremio ya trabaja en una respuesta formal. “Estamos preparándonos para dar una respuesta pública frente a esa declaración”, afirmó. Cómo sigue el plan de lucha desde el CEDEMS En relación con los próximos pasos, Sosa confirmó que este jueves comenzará una nueva etapa del reclamo. También señaló que el viernes volverán las clases, pero que la semana próxima podría haber nuevas definiciones. “El viernes reinician las clases, vamos a tener una asamblea y vamos a ver cómo le damos continuidad la semana que viene”, indicó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.