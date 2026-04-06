Mundial 2026: una supercomputadora predijo al campeón de este año

Argentina salió campeón en 2022 y defenderá el título este 2026.

A poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026, una supercomputadora elaboró un pronóstico que ya empieza a dar que hablar en el mundo del fútbol. Según el modelo predictivo de Opta, la gran favorita para quedarse con la Copa del Mundo es España, mientras que la selección argentina aparece en el cuarto lugar de la proyección.

El análisis indica que España tiene una probabilidad del 15,83% de ser campeona, seguida por Francia con 12,77%. Detrás se ubican Inglaterra y luego Argentina, ambas con más de un 10% de chances de consagrarse en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

seleccion españa Qué dice el pronóstico sobre la selección argentina El informe de Opta coloca a la Scaloneta entre los equipos con mayores posibilidades de pelear por el título, aunque por detrás de tres seleccionados europeos. Pese a eso, el combinado albiceleste llega al torneo con el respaldo de ser el actual campeón del mundo y bicampeón de América, además de sostener una base competitiva con Lionel Messi como uno de sus grandes emblemas.

La publicación también destaca que Argentina fue cuestionada por el nivel de algunos rivales en la última ventana internacional, pero remarca que el equipo ya demostró que no puede ser subestimado.

seleccion argentina campeona del mundo Cómo funciona la simulación y quiénes son los otros candidatos La supercomputadora de Opta utiliza inteligencia artificial para proyectar el rendimiento de las 48 selecciones clasificadas y estimar distintos escenarios posibles del certamen. En ese marco, el modelo arma una grilla de favoritos en la que también aparecen Portugal en el quinto lugar, con 6,92%, y más atrás Brasil y Alemania, dos potencias históricas que en esta ocasión arrancan relegadas. En cuanto a la fase de grupos, el pronóstico anticipa que los 12 grupos serían liderados por México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra. Además, entre los seleccionados que podrían avanzar como mejores terceros aparecen Corea del Sur, Irán, Australia, Austria, Costa de Marfil, Suecia, Ghana y Qatar. Por ahora, se trata solo de una simulación estadística. Pero como ocurre cada vez que la tecnología se mete en el terreno del fútbol, el debate ya está abierto: si la supercomputadora acertará o si la selección argentina volverá a romper todos los pronósticos.

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