Italia volvió a quedar afuera del Mundial: así quedaron los grupos

Grupos del Mundial.

El Mundial 2026 entró en su tramo final de clasificación y ya quedaron definidos casi todos los grupos del torneo. La última jornada de repechajes acomodó varias zonas y dejó una de las sorpresas más fuertes de Europa: Bosnia eliminó a Italia y se metió en la Copa del Mundo. Además, Suecia y Turquía sellaron su clasificación en los 90 minutos, mientras que República Checa también logró avanzar luego de superar a Dinamarca por penales.

En ese escenario, la Selección argentina ya conoce a sus tres rivales para la fase de grupos. El equipo campeón del mundo integra el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, una zona que evita a otras selecciones sudamericanas en el arranque del certamen.

Los penales que dejaron afuera a Italia por tercera vez conscecutiva Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diario_Cambio/status/2039097330553544883&partner=&hide_thread=false ¡Italia queda fuera del Mundial!



En una tanda de penales contra Bosnia, la selección italiana no logró clasificar nuevamente, marcando tres torneos seguidos sin Mundial#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/IPe83Y1KId — Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 31, 2026 Los Grupos del Mundial 2026 hasta el momento Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

República Checa Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Bosnia Grupo C Brasil

Marruecos

Escocia

Haití Grupo D Estados Unidos

Australia

Paraguay

Turquía Grupo E Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao Grupo F Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia Grupo G Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda Grupo H España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde Grupo I Francia

Senegal

Noruega

Irak/Bolivia Grupo J Argentina

Austria

Argelia

Jordania Grupo K Portugal

Colombia

Uzbekistán

RD Congo/Jamaica Grupo L Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana Últimos dos partidos Desde las 18:00, en Guadalajara, se jugará uno de los dos repechajes de Resto del Mundo entre República Democrática del Congo y Jamaica. El último clasificado se conocerá en horario trasnoche de Argentina, cuando desde las 00:00 se enfrenten Bolivia e Irak en Monterrey.

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