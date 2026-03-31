martes 31 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de marzo de 2026 - 18:51
Deportes.

Italia volvió a quedar afuera del Mundial: así quedaron los grupos

La definición de algunos repechajes terminó de acomodar buena parte del cuadro de la Copa del Mundo 2026. Mientras algunas zonas ya quedaron cerradas, otras todavía esperan por los últimos clasificados.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Grupos del Mundial.

Grupos del Mundial.

El Mundial 2026 entró en su tramo final de clasificación y ya quedaron definidos casi todos los grupos del torneo. La última jornada de repechajes acomodó varias zonas y dejó una de las sorpresas más fuertes de Europa: Bosnia eliminó a Italia y se metió en la Copa del Mundo. Además, Suecia y Turquía sellaron su clasificación en los 90 minutos, mientras que República Checa también logró avanzar luego de superar a Dinamarca por penales.

Lee además
Selección Argentina
Deportes.

Un jugador argentino se rompió los ligamentos cruzados y será baja para el Mundial 2026
Bolivia, a un partido del Mundial 2026.
Deportes.

Bolivia está a un paso de ir al Mundial 2026: ¿Cuándo y contra quien define su clasificación?

En ese escenario, la Selección argentina ya conoce a sus tres rivales para la fase de grupos. El equipo campeón del mundo integra el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, una zona que evita a otras selecciones sudamericanas en el arranque del certamen.

Los penales que dejaron afuera a Italia por tercera vez conscecutiva

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diario_Cambio/status/2039097330553544883&partner=&hide_thread=false

Los Grupos del Mundial 2026 hasta el momento

Grupo A

  • México
  • Corea del Sur
  • Sudáfrica
  • República Checa

Grupo B

  • Canadá
  • Suiza
  • Qatar
  • Bosnia

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Australia
  • Paraguay
  • Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Túnez
  • Suecia

Grupo G

  • Bélgica
  • Irán
  • Egipto
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Noruega
  • Irak/Bolivia

Grupo J

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • RD Congo/Jamaica

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Panamá
  • Ghana

Últimos dos partidos

Desde las 18:00, en Guadalajara, se jugará uno de los dos repechajes de Resto del Mundo entre República Democrática del Congo y Jamaica. El último clasificado se conocerá en horario trasnoche de Argentina, cuando desde las 00:00 se enfrenten Bolivia e Irak en Monterrey.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un jugador argentino se rompió los ligamentos cruzados y será baja para el Mundial 2026

Bolivia está a un paso de ir al Mundial 2026: ¿Cuándo y contra quien define su clasificación?

Lionel Scaloni brindó detalles de la lista definitiva para el Mundial 2026

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Con 100 jugadores, se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf

Lo que se lee ahora
bolivianos preparan la previa y menu especial para el repechaje ante irak video
Deportes.

Bolivianos preparan la previa y menú especial para el repechaje ante Irak

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026 video
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Famosa mexicana criticó a Cazzu
Espectáculos.

La estrella de México que atacó a Cazzu: "La fulana hizo mucho escándalo"

Foto Policiales Jujuy.
Policiales.

Barrio Coronel Arias: un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad y quedó internado

Selección Argentina.
Deportes.

Hoy juega la Selección Argentina vs Zambia: horario y posible formación

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas
Jujuy.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel