Italia volvió a quedar afuera del Mundial: así quedaron los grupos

El Mundial 2026 entró en su tramo final de clasificación y ya quedaron definidos casi todos los grupos del torneo. La última jornada de repechajes acomodó varias zonas y dejó una de las sorpresas más fuertes de Europa: Bosnia eliminó a Italia y se metió en la Copa del Mundo. Además, Suecia y Turquía sellaron su clasificación en los 90 minutos, mientras que República Checa también logró avanzar luego de superar a Dinamarca por penales.
En ese escenario, la Selección argentina ya conoce a sus tres rivales para la fase de grupos. El equipo campeón del mundo integra el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, una zona que evita a otras selecciones sudamericanas en el arranque del certamen.
Los penales que dejaron afuera a Italia por tercera vez conscecutiva
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Los Grupos del Mundial 2026 hasta el momento
Grupo A
- Canadá
- Suiza
- Qatar
- Bosnia
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo D
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Suecia
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Cabo Verde
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Irak/Bolivia
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- RD Congo/Jamaica
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana
Últimos dos partidos
Desde las 18:00, en Guadalajara, se jugará uno de los dos repechajes de Resto del Mundo entre República Democrática del Congo y Jamaica. El último clasificado se conocerá en horario trasnoche de Argentina, cuando desde las 00:00 se enfrenten Bolivia e Irak en Monterrey.
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