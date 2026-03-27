Un jugador argentino se rompió los ligamentos cruzados y será baja para el Mundial 2026

Selección Argentina

El entrenamiento de la Selección Argentina de este jueves dejó una noticia que golpeó de lleno al cuerpo técnico y al propio Joaquín Panichelli: el delantero sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y quedó afuera de la pelea por un lugar en el Mundial 2026.

La lesión se produjo en la última práctica previa al amistoso frente a Mauritania. En medio de la sesión, el atacante de Racing de Estrasburgo tuvo que salir entre lágrimas, a la espera de los estudios que terminaron de confirmar el peor escenario.

Joaquín Panichelli (1) En un primer momento hubo expectativa por una posible dolencia menor, algo que no lo dejara al margen de la competencia por un lugar en la lista definitiva. Sin embargo, pasada la medianoche, los estudios médicos confirmaron que se trataba de una lesión ligamentaria, la misma que ya había sufrido hace dos años.

Panichelli atravesaba un gran momento, que lo había llevado a meterse en la consideración de Lionel Scaloni. Incluso, a fines de 2025, había tenido su debut con la Albiceleste en el amistoso ante Angola. Por eso, con la Copa del Mundo cada vez más cerca, volvió a ser convocado para seguir siendo evaluado de cerca.

Pero esta vez la suerte le jugó una mala pasada. La lesión lo deja fuera de carrera en un momento clave y le cierra, al menos por ahora, la puerta de la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá. Joaquín Panichelli (2)

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