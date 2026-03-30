Lionel Scaloni brindó detalles de la lista definitiva para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene confirmados los detalles de su preparación para el encuentro amistoso ante Zambia en la Bombonera , que servirá como último partido en el país antes del Mundial 2026 . En ese marco, Lionel Scaloni anunció en rueda de prensa que Lionel Messi arrancará desde el inicio .

Tras la rueda de prensa , el equipo retomará los entrenamientos a partir de las 17 en el complejo de Ezeiza , permitiendo que los primeros 15 minutos sean presenciados por periodistas .

La sesión seguirá con los últimos detalles tácticos y técnicos de cara al partido del martes a 20.15 frente a Zambia , que representará la despedida del seleccionado en Argentina antes del Mundial 2026 .

En la previa del amistoso frente a Zambia , Lionel Scaloni dejó en claro que Lionel Messi será titular y explicó parte de sus decisiones tácticas: “ Quería darle descanso a Julián Álvarez y a Nico González , que venía de una lesión . Esa fue la idea ”.

Además, confirmó que Otamendi, siempre que esté en condiciones físicas, jugará el último partido en la Argentina, resaltando su regularidad y merecimiento.

Luego de las palabras del DT de la Albiceleste, el plantel volverá a entrenarse desde las 17 en el predio de Ezeiza.

Sobre la preparación del equipo, el técnico destacó la importancia de mantener la identidad del seleccionado: “Nos enfocamos mucho en no perder la identidad y que venga de afuera, pueda mejorarla o mantenerla. Pasaron tres años; el tiempo corre para todos, es normal. Hay que valorarlo”.

También enfatizó que, ante rivales difíciles, “el equipo siempre ha tenido muestras de carácter y esa quiero, esa sensación que ellos encuentren. A veces el rival también juega”.

Preparación física y mental del equipo

Scaloni se refirió a la gestión de la preparación física y mental de los jugadores: “Estos dos meses se intenta estar cerca de ellos. Es complejo porque no hay que estarle mucho encima. Sabemos que la cabeza juega un papel importante, sobre todo en chicos que se juegan mucho. Lo más importante es que lleguen bien en lo físico; eso forma parte de una preparación en un campeonato tan corto. Es un poco de suerte y que no pase nada”.

La Selección argentina ya tiene definida su agenda de cara al amistoso frente a Zambia.

El entrenador también reconoció errores recientes y la necesidad de aprendizaje: “El partido con Mauritania fue un accidente que no se puede repetir. Es una buena señal que ellos se dieron cuenta de que el partido no fue bueno”.

Sobre la concentración y el análisis del próximo rival, agregó: “Hoy vamos a tener una charla. Todavía no hablamos sobre Zambia. El equipo ha mantenido una regularidad y pueden pasar estas cosas. Hay que hacer hincapié en que los rivales son difíciles. Hay que demostrar siempre”.

Lista para el Mundial y gestión de los jóvenes

Con respecto a la confección de las listas para el Mundial, Scaloni aclaró: “La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. Y la lista de 26 ya estamos pasados. Del partido del otro día, puede ser una alerta. Y después se decidirá al final. La lista para el Mundial la tengo bastante clara. Todos los que están acá pueden ir al Mundial. Esta lista es más típica por la época. En eso estamos más tranquilos, pero sí se va a decidir en los últimos días”.

Luego de la atención a los medios, el plantel volverá a entrenarse desde las 17 en el predio de Ezeiza, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.

Sobre la experiencia de los jugadores y el disfrute del momento, destacó: “A Messi le digo que disfrute, que lo tome como tal. Esperemos que la gente vaya con la posibilidad de ver a Leo. Siempre queremos más. Estamos ansiosos, estamos alertas, cosas ajenas de lesiones”.

Y haciendo un guiño a los jóvenes que buscan su lugar en el equipo, recordó el caso de Panichelli: “Hablamos con Panichelli, se tomó de venir hasta el predio. Pidió hablar con nosotros, fue muy emotivo. Él no lo merecía; se lo había ganado. Es un chico que contagia y es joven”.

Finalmente, Scaloni dejó entrever que el calendario de amistosos podría ampliarse: “En principio son dos partidos: 4, 5 o 9. Todavía no están confirmados”.

Luego de las palabras del DT de la Albiceleste, el plantel volverá a entrenarse desde las 17 en el predio de Ezeiza.

La probable formación de la Selección argentina vs. Zambia, por un amistoso

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.