Bolivia está a un paso de ir al Mundial 2026: ¿Cuándo y contra quien define su clasificación?

Bolivia, a un partido del Mundial 2026.

Entre esta semana y la siguiente se jugarán los repechajes rumbo al Mundial 2026, donde se definirán los seis últimos boletos para la Copa del Mundo que se desarrollará en Norteamérica. En ese marco, Bolivia se impuso 2-1 ante Surinam, con tantos de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, luego de que Liam van Gelderen abriera el marcador para los surinameses.

Embed El combinado boliviano buscará asegurar su lugar en el torneo el próximo martes, cuando se mida con Irak. Antes del duelo contra Surinam, el director técnico Óscar Villegas rindió homenaje a Xabier Azkargorta, el entrenador español que lideró al equipo en su participación histórica en el Mundial de 1994.

El recuerdo de un histórico “Hace poco falleció Xabier Azkargorta, que fue quien nos llevó al último Mundial, y realmente el amor y el cariño que le tiene el país es inmenso. Por supuesto que me gustaría también ser parte de la historia de Bolivia, de poder llegar a un Mundial. Me encantaría, es un sueño de verdad y ojalá que podamos realizarlo”, señaló.

El cuadro completo del Repechaje FIFA en México. ¿Cuándo y a qué hora juega Bolivia vs. Irak por el Repechaje del Mundial? El enfrentamiento entre Bolivia e Irak tendrá lugar nuevamente en el Estadio Monterrey. El partido está programado para el martes 31 de marzo a las 21.00, horario de Argentina. En este duelo se definirá qué selección asegura su clasificación directa al Mundial 2026, integrando el Grupo I, que actualmente reúne a Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia solo disputó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, por lo que quiere volver a Norteamérica. Repechajes intercontinentales Repechaje 1 Semifinal Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México. Final República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México. Miguel Terceros, la joya de Bolivia, puso el 2 a 1 definitivo con el que la Verde derrotó a Surinam en el repechaje mundialista. El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia. Repechaje 2 Semifinal Bolivia 2 - 1 Surinam Final Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

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