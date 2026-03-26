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26 de marzo de 2026 - 21:15
Deportes.

Mundial 2026: Bolivia remontó ante Surinam y sigue soñando

Bolivia derrotó 2 a 1 a Surinam en Monterrey, avanzó en el repechaje intercontinental y quedó a un paso del Mundial 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Mundial 2026: Bolivia le ganó a Surinam y sigue soñando 

Bolivia derrotó 2 a 1 a Surinam este jueves en Monterrey, México, por una de las semifinales del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 y quedó a un partido de la clasificación. La Verde arrancó en desventaja, pero reaccionó en el segundo tiempo y terminó festejando un triunfo clave.

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El equipo surinamés abrió el marcador a los 48 minutos del segundo tiempo por intermedio de Liam Van Gelderen, que aprovechó una jugada por izquierda y empujó la pelota al fondo del arco. Bolivia sintió el impacto, pero logró recuperarse y fue creciendo con el correr de los minutos.

La igualdad llegó a los 72 minutos. Tras un remate de larga distancia y un rebote dentro del área, Moisés Paniagua apareció para definir con precisión y poner el 1 a 1. Ese gol cambió el desarrollo del partido y le dio impulso al conjunto boliviano.

Embed - ¡LO DIO VUELTA #BOLIVIA! TERCEROS DE PENAL MARCÓ EL SEGUNDO

A los 79 minutos, Bolivia encontró la ventaja definitiva gracias a un penal convertido por Miguel Terceros, que resolvió con categoría y selló el 2 a 1. Con ese resultado, el seleccionado del Altiplano avanzó a la final de su llave en el repechaje intercontinental.

Lo que le espera a Bolivia

El triunfo no le dio todavía un boleto directo al Mundial, pero sí lo dejó a un paso de conseguirlo. En la próxima instancia, Bolivia enfrentará a Irak por un lugar en la Copa del Mundo 2026. El ganador de ese cruce se sumará al Grupo I, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega.

Mundial 2026: Bolivia le ganó a Surinam y sigue soñando
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Mundial 2026: Bolivia le ganó a Surinam y sigue soñando

Mundial 2026

El Mundial 2026 se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres sedes. El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se disputará el 19 de julio de 2026. Será una edición histórica porque participarán 48 selecciones, en lugar de 32.

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