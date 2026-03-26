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26 de marzo de 2026 - 13:08
Deportes.

Quiénes son los dos jujeños que llevaron a Bolivia al Repechaje y hoy buscarán hacer historia

Maximiliano Alonso y Pablo Sciacia son parte del cuerpo técnico de la Selección de Bolivia que disputará el Repechaje este jueves 26 de marzo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Preparadores físicos jujeños en la Selección de Bolivia.

Preparadores físicos jujeños en la Selección de Bolivia.

Selección de Bolivia

Selección de Bolivia

Bolivia volvió a ilusionarse con jugar un Mundial y luego de vencer a Brasil en la fase de Eliminatorias, la selección del altiplano logró el derecho a disputar un repechaje para jugar el máximo torneo de selecciones que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Como dato de color: dos jujeños son parte de esa ilusión, Maximiliano Alonso y Pablo Sciacia.

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Quiénes son jujeños que forman parte de la Selección de Bolivia

Maximiliano Alonso y Pablo Sciacia son los dos jujeños que conforman el cuerpo técnico de Bolivia. Ambos son preparadores físicos de Óscar Villegas, quien tomó el mando del seleccionado a mediados del 2024, grupo que le devolvió la ilusión a un pueblo que no va a un Mundial desde 1994.

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"Es lo más lindo que me tocó vivir en el fútbol", dijo Maximiliano Alonso

En diálogo exclusivo con TodoJujuy.com, relató cómo vivieron aquel momento de la clasificación al Repechaje, indicando que "lo vivieron con mucha intensidad”. A lo que posteriormente, resaltó: “Fue una noche soñada, fue lo más lindo que me tocó vivir en el fútbol”. Cabe destacar que este cuerpo técnico asumió cuando la Selección de Bolivia tenía solo 3 puntos en 8 partidos, posteriormente, terminaron con 20 unidades.

“El inicio fue muy emocionante, rompimos algunos récords”, y detalló Alonso sobre los indicadores anteriormente mencionados y luego destacó el “recambio grande" que se dio en la Selección. "El promedio de edad es de 23 años, una de las más jóvenes del mundo”.

MAXIMILIANO ALONSO SUBT - TJ

Quién es Maximiliano Alonso

Alonso formaba parte de las inferiores de Gimnasia de Jujuy, pero a los 18 años dejó sin poder debutar en el Lobo, y comenzó a estudiar Educación Física. Luego de trabajar en escuelas de fútbol de Jujuy, emigró a Perú, más precisamente al equipo de Coronel Bolognesi.

El preparador físico volvió a Bolivia luego de decirle adiós a Cibao de República Dominicana, equipo al que sacó campeón y donde estuvo presente en tres temporadas. También formó parte del Delfin Sporting Club, Manta (Ecuador), Independiente Petrolero, San José de Oruro, Nacional de Potosí (Bolivia); Deportivo Binacional, Sport Chavelines Juniors, Pascamayo, Bolognesi, Alianza Atlético de Sullana (Perú); Deportivo Iztapa (Guatemala); Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla como primeros pasos en la provincia de Jujuy.

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El recorrido de Pablo Sciacia

Por su parte, Pablo Sciacia, también muy conocido en el fútbol boliviano, se despidió del club Sport Huancayo de Perú, quien estuvo como preparador físico del plantel profesional de dicha institución. El "Mono", como le dicen sus allegados, pasó por Always Ready (Bolivia) en una larga trayectoria y por el club Bolognesi (Perú).

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