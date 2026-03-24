Lionel Messi llegó a Argentina para sumarse a la Selección antes del Mundial 2026

Lionel Messi ya está en la Argentina. El capitán de la Selección nacional arribó este martes por la mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza y luego se trasladó al predio de la AFA que lleva su nombre para sumarse a la concentración del equipo de Lionel Scaloni.

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El astro rosarino se incorporó al plantel de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia, que se jugarán en La Bombonera y serán los últimos compromisos en el país antes del Mundial 2026. Según se informó, ambos encuentros están programados para el viernes 27 y el martes 31, a las 20.15.

Tras la jornada libre del lunes, los futbolistas convocados comenzaron a reunirse en Ezeiza para esta doble fecha amistosa. El cuerpo técnico dispuso entrenamientos por la tarde durante martes, miércoles y jueves, mientras que Lionel Scaloni brindará su conferencia de prensa previa en la antesala de los partidos.

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Messi llega después de haber jugado con Inter Miami y de convertir en la victoria ante New York City por la MLS. Ahora volverá a ponerse la camiseta albiceleste en una convocatoria que servirá para ajustar detalles antes de la lista definitiva rumbo a la Copa del Mundo.

Las bajas y los cambios en la lista de Scaloni

La nómina de convocados tuvo modificaciones en los últimos días. Una de las novedades fue la citación de Lucas Martínez Quarta tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi. Además, Gonzalo Montiel también quedó afuera de los amistosos por una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

En paralelo, el entrenador sumó nombres nuevos y regresos que llamaron la atención en esta recta final previa al Mundial. Entre ellos aparecieron Tomás Palacios, Gabriel Rojas y Valentín Barco, además de otros futbolistas que atraviesan un buen presente en sus clubes.

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Messi, listo para jugar los dos amistosos

Todo indica que Messi será parte de los dos amistosos previos al Mundial 2026. La presencia del capitán genera expectativa entre los hinchas, sobre todo porque serán los últimos partidos de la Selección en suelo argentino antes del inicio de la competencia internacional.

La Albiceleste afronta esta etapa como parte de la puesta a punto final antes del gran objetivo del año. Y, una vez más, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, que ya volvió al país para liderar al equipo en la cuenta regresiva hacia una nueva Copa del Mundo.