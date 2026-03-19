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19 de marzo de 2026 - 13:33
Espectáculos.

Tini Stoessel adelantó "Dos Amantes" con Messi, De Paul y Susana: el video que impactó en redes

La Triple T sorprendió a sus fans al compartir un fragmento de su nuevo videoclip, que reúne figuras y anticipa una historia cargada de misterio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tini Stoessel, Messi, De Paul y Susana Giménez, juntos en una historia prohibida.

Tini Stoessel, Messi, De Paul y Susana Giménez, juntos en una historia prohibida.

Al margen de las versiones que la vinculan con su antigua relación con Emilia Mernes, Tini Stoessel concentra su energía en el próximo paso de su carrera. Mientras afina detalles de los shows de Futttura, la artista confirmó el estreno de su nueva canción con un video que reúne a Susana Giménez, Cacho Deicas, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Ulises Bueno.

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“Dos Amantes! Córdoba, la cantamos para mi cumple”, escribió Tini en la descripción de su publicación, acompañada por emojis de corazones blancos, caritas emocionadas y naves espaciales. La reacción de sus seguidores no tardó en hacerse sentir.

Tini Stoessel reunió a Leo Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez en un videoclip bomba.

Furor en redes y teorías sobre la historia detrás del video

En menos de una hora, el posteo superó los 200 mil “me gusta” y acumuló mensajes como: “No la quiero, la necesito”, “Te fuiste mundial” y “Reina de Argentina”. En ese contexto, una fan incluso arriesgó una teoría sobre la trama del clip: “Van a recrear cómo se conocieron, los amo”.

El video arranca con Susana Giménez hablando por teléfono: “Pero no, por favor mi querida, pero ni te preocupes. ¿Sabés las cosas que han dicho de mí? A ver esperá un segundo”, dice la conductora, hasta que un asistente le acerca un sobre rojo sobre una bandeja plateada.

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Después, la secuencia sigue con Cacho Deicas encendiendo el fuego en una parrilla. Mientras acomoda un leño, alguien le avisa: “Te llegó esto”. Una situación parecida vive Ulises Bueno, que aparece sentado revisando papeles y correspondencia; en ese momento se quita los auriculares y abre el sobre. “Como esos amores de antes”, se escucha leer a la diva, lo que sugiere que todos recibieron el mismo mensaje.

Una invitación enigmática y cameos de alto impacto

Más adelante, se ve a Tini recibiendo la misma invitación, donde se indica que el encuentro será a las 21 y con vestimenta formal. La cantante queda pensativa, intentando descifrar de qué se trata. De pronto, la escena se corta por el sonido de un timbre: es Rodrigo De Paul junto a Lionel Messi, quien lleva una bolsa con hielo.

La Triple causó furor entre sus seguidores al compartir un fragmento del videclip de su próxima canción.

Más allá de las reacciones de los seguidores, la publicación también sumó el respaldo de figuras como Maxi Espíndola, Fran Stoessel, Ricardo Montaner y Zacarías Guedes, entre otros. En ese contexto, Tini parece correrse del foco del conflicto vinculado a su relación con Emilia Mernes. En las últimas horas, la Triple T dejó de seguir a la entrerriana, lo que sugiere un cierre definitivo del vínculo.

La cantante no fue la única en tomar esa decisión en redes: semanas antes, María Becerra ya había hecho lo mismo. Y como si fuera poco, este martes la tensión escaló aún más cuando Valentina Cervantes y Antonela Roccuzzo adoptaron la misma postura.

La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes.

Así, la ruptura entre la pareja de Rodrigo De Paul y la cantante entrerriana quedó más visible que nunca, en un contexto donde las relaciones y los unfollows funcionan como señales claras de acercamientos o quiebres. De todos modos, no es la primera vez que el grupo de “Los del Espacio” enfrenta un momento de tensión.

La interna de “Los del Espacio” que se arrastra desde hace meses

Ya en febrero, María Becerra se había anticipado y dejó de seguir a Mernes en redes, acompañando el gesto con un mensaje enigmático que muchos interpretaron como el final definitivo del vínculo. La decisión de “La Nena de Argentina” fue vista como otro episodio dentro de la interna del colectivo y generó un fuerte revuelo entre seguidores y programas de espectáculos.

Los indicios de ruptura vienen de hace tiempo. Un episodio significativo fue la ausencia completa de “Los del Espacio” en los recitales que Becerra dio en River Plate a principios de 2025.

Antonela Roccuzzo y otras esposas de jugadores de la Selección Argentina dejaron de seguir a Emilia Mernes en redes sociales.

Las versiones sobre un posible alejamiento de la cantante del grupo empezaron a circular en noviembre de 2024 y, poco después, la filtración de una imagen de un chat grupal sin su participación alimentó aún más la idea de tensiones internas y cambios en la dinámica. Aunque nunca hubo confirmaciones oficiales, la sensación de conflicto dentro del equipo se instaló con fuerza en el ambiente.

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