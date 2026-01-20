martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 09:40
Farándula.

El casamiento de Tini Stoessel y De Paul será en 2026: las estrellas internacionales que estarán

En el ciclo LAM revelaron datos exclusivos sobre la ceremonia que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

Las figuras internacionales que estarán presentes en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Las figuras internacionales que estarán presentes en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán el “sí” en diciembre, de acuerdo con la información que difundió Pilar Smith, integrante del panel de LAM. Según detalló la periodista, el casamiento se llevaría a cabo en una fecha comprendida entre el 20 y el 28 de ese mes.

Lee además
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.
Espectáculos.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutaron el recital de Lali Espósito en Vélez
Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis.  
Mundo musical.

Chris Martin apareció por sorpresa en el show de Tini Stoessel en Tecnópolis

El escenario elegido sería un exclusivo espacio para eventos situado en Exaltación de la Cruz, el mismo donde celebraron su casamiento figuras como Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Jorge Lanata y Candelaria Tinelli. Se trata de un predio de alto nivel, con múltiples servicios y un extenso parque al aire libre.

En LAM compartieron detalles imperdibles sobre la boda del año que se celebrará este año.

Smith agregó además que la lista de asistentes incluirá celebridades de proyección mundial y dejó a todos boquiabiertos al anticipar: “El nivel de invitados que va a tener esta boda... Desde Chris Martin, Alejandro Sanz, Messi y los jugadores”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul finalmente se casarán en el mes de diciembre.

Las figuras que estarán en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En otro tramo de la primicia, la periodista señaló que el plan de vida del matrimonio sería repartirse entre distintos destinos: Buenos Aires, con base en San Isidro, y Miami.

El lugar que eligieron es un salón ubicado en Exaltación de la Cruz.

Además, deslizó que entre los convocados al evento figuraría Ricky Martin, artista con quien Tini estaría próxima a grabar una colaboración musical.

Las figuras internacionales que estarán presentes en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Lo concreto es que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están a punto de consolidar su vínculo con una decisión trascendental, quizás la más significativa de su historia juntos. Con el paso del tiempo, no se descarta que vayan apareciendo nuevas precisiones sobre este nuevo capítulo de la pareja.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutaron el recital de Lali Espósito en Vélez

Chris Martin apareció por sorpresa en el show de Tini Stoessel en Tecnópolis

Filtraron la fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: sería antes de fin de año

El Diablo Viste a la Moda 2 tiene fecha confirmada de estreno en los cines

Uno por uno: todos los artistas que estarán en el Cosquín 2026

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Alerta por tormentas.
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así video
Música.

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel