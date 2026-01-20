El casamiento de Tini Stoessel y De Paul será en 2026: las estrellas internacionales que estarán
En el ciclo LAM revelaron datos exclusivos sobre la ceremonia que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.
Las figuras internacionales que estarán presentes en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán el “sí” en diciembre, de acuerdo con la información que difundió Pilar Smith, integrante del panel de LAM. Según detalló la periodista, el casamiento se llevaría a cabo en una fecha comprendida entre el 20 y el 28 de ese mes.
El escenario elegido sería un exclusivo espacio para eventos situado en Exaltación de la Cruz, el mismo donde celebraron su casamiento figuras como Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Jorge Lanata y Candelaria Tinelli. Se trata de un predio de alto nivel, con múltiples servicios y un extenso parque al aire libre.
Smith agregó además que la lista de asistentes incluirá celebridades de proyección mundial y dejó a todos boquiabiertos al anticipar: “El nivel de invitados que va a tener esta boda... Desde Chris Martin, Alejandro Sanz, Messi y los jugadores”.
Las figuras que estarán en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
En otro tramo de la primicia, la periodista señaló que el plan de vida del matrimonio sería repartirse entre distintos destinos: Buenos Aires, con base en San Isidro, y Miami.
Además, deslizó que entre los convocados al evento figuraría Ricky Martin, artista con quien Tini estaría próxima a grabar una colaboración musical.
Lo concreto es que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están a punto de consolidar su vínculo con una decisión trascendental, quizás la más significativa de su historia juntos. Con el paso del tiempo, no se descarta que vayan apareciendo nuevas precisiones sobre este nuevo capítulo de la pareja.