Rodrigo De Paul escribió en redes su primer mensaje a Tini Stoessel tras reconciliarse

Rodrigo de Paul le dedicó su primer mensaje público a Tini Stoessel tras la reconciliación.

El 25 de octubre, Tini Stoessel estrenó Futttura con un imponente espectáculo en Tecnópolis, y su pareja, Rodrigo de Paul, no quiso perdérselo. El futbolista viajó desde Miami para estar presente en la primera función del show y, tras ver a Tini brillar sobre el escenario, le expresó su amor públicamente a través de Instagram.

Rodrigo de Paul le dedicó su primer mensaje público a Tini Stoessel tras la reconciliación. La artista deslumbró a un recinto lleno con un espectáculo moderno, tecnológico y rompedor, cuidando cada detalle al máximo. Durante tres horas, Tini desplegó su talento y ofreció a sus seguidores un recorrido por las diferentes etapas de su trayectoria musical, creando una experiencia única.

Tras el debut de Futttura, el futbolista le expresó su amor y admiración a la cantante. Primer mensaje público de Rodrigo tras la reconciliación: “Te amo”, escribió Rodrigo junto a un corazón y un fuego en el posteo que Tini compartió sobre el debut de Futttura. Se trató de su primer mensaje público desde que retomaron la relación a comienzos de año. En septiembre, los likes mutuos habían comenzado a aparecer de manera discreta. Tini respondió con cariño al mensaje del futbolista: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

El primer mensaje público de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel tras la reconciliación. Tini Stoessel compartió fotos de Futttura, su increíble festival:

