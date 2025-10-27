lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 10:31
Farándula.

Rodrigo De Paul escribió en redes su primer mensaje a Tini Stoessel tras reconciliarse

Después del estreno de Futttura, el jugador le manifestó a la cantante sus sentimientos de amor y su admiración tras el recital de ella en Tecnópolis.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rodrigo de Paul le dedicó su primer mensaje público a Tini Stoessel tras la reconciliación.

Rodrigo de Paul le dedicó su primer mensaje público a Tini Stoessel tras la reconciliación.

El 25 de octubre, Tini Stoessel estrenó Futttura con un imponente espectáculo en Tecnópolis, y su pareja, Rodrigo de Paul, no quiso perdérselo. El futbolista viajó desde Miami para estar presente en la primera función del show y, tras ver a Tini brillar sobre el escenario, le expresó su amor públicamente a través de Instagram.

Lee además
Una segunda oportunidad: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron a comer y se mostraron juntos
Espectáculos.

Una segunda oportunidad: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron a comer y se mostraron juntos
Lo que debes saber antes del estreno de “Quebranto”, la serie que trae de regreso a Tini Stoessel.  
Streaming.

Estrena "Quebranto", la serie de Tini Stoessel: todo lo que hay que saber

Rodrigo de Paul le dedicó su primer mensaje público a Tini Stoessel tras la reconciliación.

La artista deslumbró a un recinto lleno con un espectáculo moderno, tecnológico y rompedor, cuidando cada detalle al máximo. Durante tres horas, Tini desplegó su talento y ofreció a sus seguidores un recorrido por las diferentes etapas de su trayectoria musical, creando una experiencia única.

Tras el debut de Futttura, el futbolista le expresó su amor y admiración a la cantante.

Primer mensaje público de Rodrigo tras la reconciliación:

Te amo”, escribió Rodrigo junto a un corazón y un fuego en el posteo que Tini compartió sobre el debut de Futttura. Se trató de su primer mensaje público desde que retomaron la relación a comienzos de año. En septiembre, los likes mutuos habían comenzado a aparecer de manera discreta. Tini respondió con cariño al mensaje del futbolista: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

El primer mensaje público de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel tras la reconciliación.

Tini Stoessel compartió fotos de Futttura, su increíble festival:

Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura (Imágenes del Instagram.
Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura.
Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura.
Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura.
Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura.
Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una segunda oportunidad: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron a comer y se mostraron juntos

Estrena "Quebranto", la serie de Tini Stoessel: todo lo que hay que saber

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutaron el recital de Lali Espósito en Vélez

Reapareció Lourdes Fernández luego de que detengan a su ex: ¿Qué dijo?

El duro descargo de Lourdes Fernández: críticas a su entorno y reclamo de contención

Lo que se lee ahora
Lourdes Fernández reapareció tras la detención de su ex con un mensaje contundente.
Declaraciones.

Reapareció Lourdes Fernández luego de que detengan a su ex: ¿Qué dijo?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país
EN VIVO.

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025
Política.

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel