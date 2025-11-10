Filtraron la fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: sería antes de fin de año

Según el medio nacional, será el próximo 5 de diciembre el día que pasen por el registro civil y se conviertan en marido y mujer legalmente.

La cantante y el futbolista del Inter Miami habrían fijado fecha de su casamiento antes que finalice el 2025 en una ceremonia íntima y reservada.

Tras la celebrada reconciliación de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul fue inevitable que tanto los fans de la cantante como los del futbolista comenzasen a especular sobre si se casarían y cuándo sería.

La noticia alegró al mundo del espectáculo y llena de ilusiones a sus fan; Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían antes de fin de año. Según reveló la revista Para Ti, una fuente cercana a la pareja confirmó que la fecha elegida sería el viernes 5 de diciembre , en una ceremonia civil muy íntima y bajo estrictas medidas de confidencialidad .

El casamiento marcaría un nuevo capítulo en una historia que comenzó en 2021 y que, pese a la exposición mediática, ambos decidieron vivir con perfil bajo. De acuerdo con los trascendidos, la unión se realizaría en Buenos Aires , con la presencia de familiares y amigos cercanos, sin fiesta multitudinaria por ahora debido a los compromisos laborales de ambos.

"Quieren que sea un momento íntimo, muy cuidado, rodeado de su círculo más cercano", afirmaron desde el entorno de la pareja.

Los rumores cobraron fuerza tras un gesto de la propia Tini durante uno de sus conciertos del Futttura Tour en Tecnópolis , cuando un fan le preguntó en pleno show si se iba a casar. La cantante, entre risas, respondió con un sugerente “Se viene…” , desatando la locura entre sus seguidores y multiplicando las versiones en redes sociales.

El breve intercambio bastó para que los fans y los portales de farándula confirmaran lo que ya se sospechaba: la artista y el futbolista del Inter Miami están listos para dar el gran paso. Desde entonces, los rumores no pararon, y cada aparición pública de la pareja alimenta más las expectativas.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Una historia de amor que sigue creciendo

Tini y De Paul se conocieron en 2021, poco después de la separación del jugador con Cami Homs. Su relación, que al principio intentaron mantener en reserva, pronto se convirtió en una de las más comentadas del país. Vacaciones compartidas, partidos, shows y gestos de cariño en público consolidaron el vínculo.

Hoy, con ambos disfrutando de un gran presente profesional —ella con su gira internacional y él como figura del Inter Miami y la Selección Argentina—, la pareja estaría lista para formalizar su amor antes de cerrar el año.

Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió la noticia, allegados aseguran que “están más felices que nunca” y que prefieren mantener el casamiento lejos de los flashes mediáticos.

De realizarse la unión el 5 de diciembre, los fanáticos solo tendrán que esperar unas pocas semanas para ver a la pareja del año convertida en marido y mujer.