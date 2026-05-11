Nico de Tracy llega a Jujuy con "Purga": dónde comprar entradas y cuánto salen

Nico de Tracy llegará a Jujuy con “Purga”, su nuevo espectáculo de stand up, y ya se pueden conseguir las entradas para la función que dará en el Teatro Mitre.

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El show será el viernes 15 de mayo a las 21 y está recomendado para mayores de 16 años. Las entradas se venden a través del sitio de Autoentrada.

Las entradas para ver a Nico de Tracy en Jujuy se pueden adquirir de manera online en el portal de ventas de Autoentrada. LINK: https://ventas.autoentrada.com/events/nico-de-tracy-purga-26022026-15052026-2100

De qué trata “Purga”

En 2026, Nico de Tracy presenta “Purga”, su cuarto unipersonal de stand up. Se trata de un espectáculo construido a lo largo de dos años de funciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Según la sinopsis, en este show el comediante aborda temas como sus comienzos en el stand up, la paternidad y la crianza, además de experiencias personales oscuras y situaciones crudas de la vida cotidiana. Todo eso aparece dentro de un relato ágil, honesto y deliberadamente incómodo.

image Nico de Tracy.

La propuesta se presenta como un show directo, sin correcciones, donde el humor funciona como forma de exposición y descarga. La idea es que lo personal, lo incómodo y lo cotidiano aparezcan sin suavizar, con la risa como único filtro.

La trayectoria de Nico de Tracy

Nico de Tracy es uno de los comediantes de stand up más consolidados de la Argentina. Con más de diez años de carrera, se convirtió en una referencia del género por su mirada filosa sobre lo cotidiano, su relato personal y la conexión que construyó con el público.

Después de sus unipersonales “Desubicado” y “Artesanal”, en 2022 presentó “Crónico”, con el que realizó una extensa gira nacional e internacional.

Además, desde 2019 publica semanalmente su Vlog de Stand Up en YouTube, donde comparte fragmentos de shows, interacciones con el público y momentos de la vida en gira. También participó en proyectos como “Anécdotas” y el podcast “Aislados”, y formó parte de películas como Una noche de amor y El ciudadano ilustre.