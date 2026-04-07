EN VIVO: 0-0: Sin goles, termina el primer tiempo entre Liga de Quito y Always Ready

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Se acaban los primeros 45 minutos en Gigante del Norte. LDU Quito iguala 0 a 0 frente a Always Ready y es momento del descanso.

Las estadísticas del encuentro entre Always Ready y Liga de Quito de la Copa Libertadores: Posesión: Always Ready (37%) VS Liga de Quito (63%)

(37%) VS (63%) Tiros al arco: Always Ready (3) VS Liga de Quito (2)

(3) VS (2) Fouls cometidos: Always Ready (7) VS Liga de Quito (6)

(7) VS (6) Pases Correctos: Always Ready (222) VS Liga de Quito (100)

(222) VS (100) Pases Incorrectos: Always Ready (33) VS Liga de Quito (33)

(33) VS (33) Recuperaciones: Always Ready (5) VS Liga de Quito (5)

(5) VS (5) Tarjetas Amarillas: Always Ready (2) VS Liga de Quito (1) Carlos Ortega Jaimes fue designado como el árbitro principal del encuentro en Gigante del Norte.

Formación de Always Ready hoy Julio César Baldivieso presentó una alineación 4-4-2 con Alain Baroja defendiendo la portería; Yhormar Hurtado, Alex Rambal, Luis Caicedo y Dieguito Rodríguez en la zaga; Joel Amoroso, Rai Lima, Héctor Cuellar y Fernando Nava en el centro del campo; y con Juan Godoy y Enrique Triverio en el ataque.

Formación de Liga de Quito hoy Por su parte, Tiago Nunes salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Gonzalo Valle en la portería; José Quintero, Luis Segovia, Richard Mina, Leonel Quiñónez en la línea defensiva; Janner Corozo, Jesús Pretell, Yerlin Quiñónez, Fernando Cornejo y Gabriel Villamil en el mediocampo; y Deyverson en la delantera.

© 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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