EN VIVO: 0-0: Sin goles, termina el primer tiempo entre Liga de Quito y Always Ready

Se acaban los primeros 45 minutos en Gigante del Norte. LDU Quito iguala 0 a 0 frente a Always Ready y es momento del descanso.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Se acaban los primeros 45 minutos en Gigante del Norte. LDU Quito iguala 0 a 0 frente a Always Ready y es momento del descanso.
Carlos Ortega Jaimes fue designado como el árbitro principal del encuentro en Gigante del Norte.
Julio César Baldivieso presentó una alineación 4-4-2 con Alain Baroja defendiendo la portería; Yhormar Hurtado, Alex Rambal, Luis Caicedo y Dieguito Rodríguez en la zaga; Joel Amoroso, Rai Lima, Héctor Cuellar y Fernando Nava en el centro del campo; y con Juan Godoy y Enrique Triverio en el ataque.
Por su parte, Tiago Nunes salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Gonzalo Valle en la portería; José Quintero, Luis Segovia, Richard Mina, Leonel Quiñónez en la línea defensiva; Janner Corozo, Jesús Pretell, Yerlin Quiñónez, Fernando Cornejo y Gabriel Villamil en el mediocampo; y Deyverson en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.