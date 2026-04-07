martes 07 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de abril de 2026 - 21:54
Copa Libertadores

EN VIVO: 0-0: Sin goles, termina el primer tiempo entre Liga de Quito y Always Ready

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Always Ready vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Se acaban los primeros 45 minutos en Gigante del Norte. LDU Quito iguala 0 a 0 frente a Always Ready y es momento del descanso.

Lee además
en vivo: boca juniors se impone 1 a 0 ante u. catolica

EN VIVO: Boca Juniors se impone 1 a 0 ante U. Católica
en vivo: 0-0 en el arranque: ya juegan barcelona y cruzeiro por la fecha 1 del grupo d de la copa libertadores

EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Barcelona y Cruzeiro por la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores

Las estadísticas del encuentro entre Always Ready y Liga de Quito de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Always Ready (37%) VS Liga de Quito (63%)
  • Tiros al arco: Always Ready (3) VS Liga de Quito (2)
  • Fouls cometidos: Always Ready (7) VS Liga de Quito (6)
  • Pases Correctos: Always Ready (222) VS Liga de Quito (100)
  • Pases Incorrectos: Always Ready (33) VS Liga de Quito (33)
  • Recuperaciones: Always Ready (5) VS Liga de Quito (5)
  • Tarjetas Amarillas: Always Ready (2) VS Liga de Quito (1)

Carlos Ortega Jaimes fue designado como el árbitro principal del encuentro en Gigante del Norte.

Formación de Always Ready hoy

Julio César Baldivieso presentó una alineación 4-4-2 con Alain Baroja defendiendo la portería; Yhormar Hurtado, Alex Rambal, Luis Caicedo y Dieguito Rodríguez en la zaga; Joel Amoroso, Rai Lima, Héctor Cuellar y Fernando Nava en el centro del campo; y con Juan Godoy y Enrique Triverio en el ataque.

Formación de Liga de Quito hoy

Por su parte, Tiago Nunes salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Gonzalo Valle en la portería; José Quintero, Luis Segovia, Richard Mina, Leonel Quiñónez en la línea defensiva; Janner Corozo, Jesús Pretell, Yerlin Quiñónez, Fernando Cornejo y Gabriel Villamil en el mediocampo; y Deyverson en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Boca Juniors se impone 1 a 0 ante U. Católica

EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Barcelona y Cruzeiro por la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores

Bolívar no pudo con Independiente Riv. (M) y perdió por un gol en contra

Dep. La Guaira y Fluminense empataron sin goles

Por la fecha 1 del grupo H se enfrentarán Rosario Central e Independiente del Valle

Lo que se lee ahora
jujuy tiene la primera escuela de futbol para personas con autismo del pais video
Deporte.

Jujuy tiene la primera escuela de fútbol para personas con autismo del país

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Chikungunyaen Jujuy (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Chikungunya en Jujuy: confirmaron 33 casos y mantienen 14 sospechosos

Hay cosas que no cierran: el abogado de la familia habló del accidente en avenida Savio video
Jujuy.

"Hay cosas que no cierran": el abogado de la familia habló del accidente en avenida Savio

Carroceros de la EET de Palpalá. video
Jujuy.

La EET de Palpalá junta fondos para una carroza que podría superar los $40 millones

Perico: dictaron 120 días de prisión preventiva para el presunto femicida - Imagen ilustrativa 
Jujuy.

Intento de femicidio en Perico: 120 días de prisión preventiva para el detenido

Este viernes comienza la 16° edición de La Flor Más Bella en San San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Este viernes comienza la 16° edición de "La Flor Más Bella" en San San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel