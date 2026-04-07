Matheus Pereira le dio la victoria a Cruzeiro ante Barcelona

En la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores, la suerte del partido quedó sellada para Cruzeiro, que aseguró su victoria por 1-0 ante Barcelona en el Monumental. En el minuto 7 del segundo tiempo, Matheus Pereira escribió el desenlace del partido al convertir el gol que definió el destino del encuentro.

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La insistencia de remates en Barcelona no dio los frutos esperados. Si bien superó a su contrincante 18 por 5, 12 de sus disparos fueron al arco y 6 terminaron fuera.

Matheus Pereira tuvo una gran actuación. El atacante de Cruzeiro brilló al convertir 1 gol y dar 28 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Jhonny Quiñónez. El volante de Barcelona realizó 17 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 5 veces.

El DT de Barcelona, César Farías, presentó una disposición táctica 5-3-2 con José Contreras en el arco; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla en la línea defensiva; Milton Céliz, Matías Lugo y Jhonny Quiñónez en el medio; y Luis Ángel Cano y Darío Benedetto en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Artur Jorge salió con una disposición táctica 4-3-3 con Matheus Cunha bajo los tres palos; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan y Kaiki Bruno en defensa; Christian, Lucas Silva y Gérson en la mitad de cancha; y Keny Arroyo, Kaio Jorge y Matheus Pereira en la delantera.

Juan Benítez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Barcelona enfrentará de visitante a Boca Juniors, mientras que Cruzeiro jugará de local frente a U. Católica.

En el debut de la fase de grupos, Cruzeiro obtuvo sus 3 primeros puntos y quedó como líder del Grupo D. Barcelona se ubica en el último lugar.

Cambios en Barcelona

70' 2T - Salieron Luca Sosa por Héctor Villalba y Milton Céliz por Jefferson Intriago

78' 2T - Salió Jhonny Quiñónez por Tomás Martínez

79' 2T - Salió Gustavo Vallecilla por Jonnathan Mina

85' 2T - Salió Luis Ángel Cano por Miguel Parrales

Amonestado en Barcelona:

23' 2T Milton Céliz (Conducta antideportiva)

Cambios en Cruzeiro

60' 2T - Salió Keny Arroyo por Wanderson

63' 2T - Salió Gérson por Matheus Henrique

73' 2T - Salieron Kaio Jorge por Chico da Costa y Jonathan por Lucas Villalba

Amonestados en Cruzeiro:

33' 2T Matheus Henrique (Conducta antideportiva) y 50' 2T Kaiki Bruno (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)