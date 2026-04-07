Matheus Pereira le dio la victoria a Cruzeiro ante Barcelona

En la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores, la suerte del partido quedó sellada para Cruzeiro, que aseguró su victoria por 1-0 ante Barcelona en el Monumental. En el minuto 7 del segundo tiempo, Matheus Pereira escribió el desenlace del partido al convertir el gol que definió el destino del encuentro.
La insistencia de remates en Barcelona no dio los frutos esperados. Si bien superó a su contrincante 18 por 5, 12 de sus disparos fueron al arco y 6 terminaron fuera.
Matheus Pereira tuvo una gran actuación. El atacante de Cruzeiro brilló al convertir 1 gol y dar 28 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Jhonny Quiñónez. El volante de Barcelona realizó 17 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 5 veces.
El DT de Barcelona, César Farías, presentó una disposición táctica 5-3-2 con José Contreras en el arco; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla en la línea defensiva; Milton Céliz, Matías Lugo y Jhonny Quiñónez en el medio; y Luis Ángel Cano y Darío Benedetto en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Artur Jorge salió con una disposición táctica 4-3-3 con Matheus Cunha bajo los tres palos; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan y Kaiki Bruno en defensa; Christian, Lucas Silva y Gérson en la mitad de cancha; y Keny Arroyo, Kaio Jorge y Matheus Pereira en la delantera.
Juan Benítez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Barcelona enfrentará de visitante a Boca Juniors, mientras que Cruzeiro jugará de local frente a U. Católica.
En el debut de la fase de grupos, Cruzeiro obtuvo sus 3 primeros puntos y quedó como líder del Grupo D. Barcelona se ubica en el último lugar.
Cambios en Barcelona
- 70' 2T - Salieron Luca Sosa por Héctor Villalba y Milton Céliz por Jefferson Intriago
- 78' 2T - Salió Jhonny Quiñónez por Tomás Martínez
- 79' 2T - Salió Gustavo Vallecilla por Jonnathan Mina
- 85' 2T - Salió Luis Ángel Cano por Miguel Parrales
Amonestado en Barcelona:
- 23' 2T Milton Céliz (Conducta antideportiva)
Cambios en Cruzeiro
- 60' 2T - Salió Keny Arroyo por Wanderson
- 63' 2T - Salió Gérson por Matheus Henrique
- 73' 2T - Salieron Kaio Jorge por Chico da Costa y Jonathan por Lucas Villalba
Amonestados en Cruzeiro:
- 33' 2T Matheus Henrique (Conducta antideportiva) y 50' 2T Kaiki Bruno (Conducta antideportiva)
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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