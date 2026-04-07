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7 de abril de 2026 - 22:30
Copa Libertadores

EN VIVO: Victoria parcial 1-0 de Boca Juniors sobre U. Católica al finalizar el primer tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

U. Católica vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)
Boca Juniors visita a U. Católica por la fecha 1 del grupo D
BsAs (DataFactory)

El árbitro marca el cierre de los primeros 45 minutos. En el estadio Claro Arena, U.Católica es superado 1-0 por el Xeneize. Leandro Paredes (15' 1T) es el autor del triunfo momentáneo del equipo visitante.

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Las estadísticas del encuentro entre U. Católica y Boca Juniors de la Copa Libertadores:

  • Posesión: U. Católica (56%) VS Boca Juniors (44%)
  • Tiros al arco: U. Católica (0) VS Boca Juniors (1)
  • Fouls cometidos: U. Católica (8) VS Boca Juniors (6)
  • Pases Correctos: U. Católica (152) VS Boca Juniors (211)
  • Pases Incorrectos: U. Católica (28) VS Boca Juniors (20)
  • Recuperaciones: U. Católica (3) VS Boca Juniors (4)
  • Tarjetas Amarillas: U. Católica (2) VS Boca Juniors (2)
  • Tiros Libres: U. Católica (1) VS Boca Juniors (1)

El árbitro Gustavo Tejera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de U. Católica hoy

El estratega Daniel Garnero apostó por una formación 4-5-1 con Vicente Bernedo bajo los tres palos; Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la zaga; Jhojan Valencia, Clemente Montes, Gary Medel, Cristian Cuevas y Justo Giani en el medio; y Fernando Zampedri como atacante.

Formación de Boca Juniors hoy

Por su parte, el entrenador Claudio Úbeda planteó un esquema táctico 4-4-2 con Leandro Brey en la portería; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco en la línea defensiva; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda en el mediocampo; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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