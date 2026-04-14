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14 de abril de 2026 - 23:00
Copa Libertadores

Tranquila victoria de Boca Juniors por 3 a 0 frente a Barcelona

Todo lo que dejó el duelo entre Boca Juniors y Barcelona: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Boca Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores
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Tranquila victoria de Boca Juniors por 3 a 0 frente a Barcelona
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Durante la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, el Xeneize no tuvo piedad con Barcelona y se despachó con una goleada 3-0 en la Bombonera. Fue Lautaro Di Lollo quien se iluminó para vencer al portero rival con un gol de cabeza y dejar el 1 a 0 en el minuto 38 del primer tiempo. Cuando iban 35 minutos de la segunda mitad, Santiago Ascacíbar puso el 2 a 0 después de un cabezazo. Boca Juniors liquidó la historia en la misma etapa con el tanto de Ander Herrera al minuto 48.

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Ander Herrera se ganó los aplausos con su brillante definición a los 48 minutos del segundo tiempo. Después de recibir una asistencia de Alan Velasco, el volante remató al arco desde media distancia y venció al arquero rival para marcar un golazo en el palo derecho.

El desempeño Lautaro Di Lollo lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Boca Juniors fue importante por convertir 1 gol y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

También tuvo buen desempeño Santiago Ascacíbar. El volante de Boca Juniors anotó 1 gol, realizó 27 pases correctos y se animó a patear 6 veces.

El DT de Boca, Claudio Úbeda, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el medio; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en el ataque.

Por su parte, el conjunto de César Farías salió con una disposición táctica 5-3-2 con José Contreras bajo los tres palos; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla en defensa; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez y Jefferson Intriago en la mitad de cancha; y Luis Ángel Cano y Darío Benedetto en la delantera.

Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro escogido para el partido en la Bombonera.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Cruzeiro y Barcelona jugará de local frente a U. Católica.

Boca Juniors ocupa la posición número 1 del Grupo D, con 6 unidades, mientras que Barcelona se ubica último en la tabla sin punto.

Cambios en Boca Juniors
  • 11' 1T - Salió Agustín Marchesín por Leandro Brey
  • 72' 2T - Salió Miguel Ángel Merentiel por Exequiel Zeballos
  • 84' 2T - Salió Adam Bareiro por Milton Giménez
  • 85' 2T - Salieron Leandro Paredes por Alan Velasco y Tomás Aranda por Ander Herrera
Amonestado en Boca Juniors:
  • 2' 1T Adam Bareiro (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona
  • 45' 2T - Salieron Luis Ángel Cano por Byron Castillo y Jefferson Intriago por Héctor Villalba
  • 60' 2T - Salieron Darío Benedetto por Sergio Núñez y Gustavo Vallecilla por Jonnathan Mina
  • 67' 2T - Salió Luca Sosa por Miguel Parrales
Amonestados en Barcelona:
  • 6' 1T Jefferson Intriago (Conducta antideportiva) y 6' 2T Jhonny Quiñónez (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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