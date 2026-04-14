Tranquila victoria de Boca Juniors por 3 a 0 frente a Barcelona

Durante la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, el Xeneize no tuvo piedad con Barcelona y se despachó con una goleada 3-0 en la Bombonera. Fue Lautaro Di Lollo quien se iluminó para vencer al portero rival con un gol de cabeza y dejar el 1 a 0 en el minuto 38 del primer tiempo. Cuando iban 35 minutos de la segunda mitad, Santiago Ascacíbar puso el 2 a 0 después de un cabezazo. Boca Juniors liquidó la historia en la misma etapa con el tanto de Ander Herrera al minuto 48.

Deportes. Boca Juniors goleó 3 a 0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores

Ander Herrera se ganó los aplausos con su brillante definición a los 48 minutos del segundo tiempo. Después de recibir una asistencia de Alan Velasco, el volante remató al arco desde media distancia y venció al arquero rival para marcar un golazo en el palo derecho.

El desempeño Lautaro Di Lollo lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Boca Juniors fue importante por convertir 1 gol y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

También tuvo buen desempeño Santiago Ascacíbar. El volante de Boca Juniors anotó 1 gol, realizó 27 pases correctos y se animó a patear 6 veces.

El DT de Boca, Claudio Úbeda, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el medio; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en el ataque.

Por su parte, el conjunto de César Farías salió con una disposición táctica 5-3-2 con José Contreras bajo los tres palos; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla en defensa; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez y Jefferson Intriago en la mitad de cancha; y Luis Ángel Cano y Darío Benedetto en la delantera.

Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro escogido para el partido en la Bombonera.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Cruzeiro y Barcelona jugará de local frente a U. Católica.

Boca Juniors ocupa la posición número 1 del Grupo D, con 6 unidades, mientras que Barcelona se ubica último en la tabla sin punto.

Cambios en Boca Juniors

11' 1T - Salió Agustín Marchesín por Leandro Brey

72' 2T - Salió Miguel Ángel Merentiel por Exequiel Zeballos

84' 2T - Salió Adam Bareiro por Milton Giménez

85' 2T - Salieron Leandro Paredes por Alan Velasco y Tomás Aranda por Ander Herrera

Amonestado en Boca Juniors:

2' 1T Adam Bareiro (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

45' 2T - Salieron Luis Ángel Cano por Byron Castillo y Jefferson Intriago por Héctor Villalba

60' 2T - Salieron Darío Benedetto por Sergio Núñez y Gustavo Vallecilla por Jonnathan Mina

67' 2T - Salió Luca Sosa por Miguel Parrales

Amonestados en Barcelona:

6' 1T Jefferson Intriago (Conducta antideportiva) y 6' 2T Jhonny Quiñónez (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)