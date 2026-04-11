Boca empató con Independiente en la Bombonera tras un penal polémico

Boca empató 1-1 con Independiente en la Bombonera en un partido que dejó polémica, reclamos y un cierre caliente por la intervención del VAR. Boca había quedado abajo en el marcador por el gol de Matías Abaldo, pero llegó a la igualdad antes del descanso gracias a un penal convertido por Milton Giménez.

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El clásico comenzó con un equipo local decidido a asumir la iniciativa. Antes de los cinco minutos, Milton Giménez presionó alto, recuperó una pelota comprometida y armó una jugada que terminó con un centro de Alan Velasco para Ángel Romero. El cabezazo del delantero encontró bien ubicado a Rodrigo Rey, que respondió sin dar rebote.

Sin embargo, cuando Boca intentaba instalarse en campo rival, Independiente encontró espacios y lastimó de contra. La jugada que abrió el marcador se dio tras una acción protestada por todo el conjunto local por una posible mano cerca del área visitante. En la continuidad, el Rojo atacó rápido por la derecha, mandó un centro pasado y Matías Abaldo apareció por el segundo palo para enganchar y definir con potencia al fondo del arco.

El 1-0 modificó el desarrollo del encuentro. Boca tomó más la pelota, pero le costó encontrar claridad en los últimos metros, mientras que Independiente se mostró firme para cerrar espacios y salir rápido cuando recuperaba. Aun así, el equipo local tuvo algunas aproximaciones, aunque sin la precisión suficiente para romper la resistencia rival.

El penal que cambió el partido

La jugada más discutida de la noche llegó en el cierre de la primera etapa. En tiempo agregado, Andrés Merlos fue convocado por el VAR para revisar una infracción dentro del área sobre Alan Velasco. Después de algunos minutos de análisis, el árbitro sancionó penal para Boca. La decisión generó protestas por parte de Independiente y reavivó la polémica en la Bombonera. Milton Giménez se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1 con un remate certero para vencer a Rodrigo Rey.

En el segundo tiempo, Boca movió el banco para buscar la victoria. Claudio Úbeda dispuso los ingresos de Miguel Merentiel y Adam Bareiro, con la intención de darle más peso ofensivo al equipo. Más tarde también entraron Exequiel Zeballos y Milton Delgado. Del otro lado, Independiente apostó a sostener el orden y refrescar piezas para mantener la intensidad.

El complemento tuvo momentos de ida y vuelta. Boca empujó con más ganas que juego, mientras que Independiente también contó con chances para volver a ponerse en ventaja. Abaldo volvió a mostrarse peligroso con un remate que pasó cerca, y el local respondió con intentos de Merentiel, Bareiro y Zeballos, aunque sin la eficacia necesaria para desnivelar.

En los minutos finales el partido se volvió más friccionado, con llegadas aisladas, cambios constantes y un clima cada vez más tenso por el arbitraje. Independiente incluso tuvo una de las últimas con un cabezazo de Felipe Tempone que se fue por arriba. Boca, en tanto, cerró atacando pero sin precisión.

El empate dejó sensaciones encontradas. Independiente se llevó un punto importante tras haber estado en ventaja y Boca rescató la igualdad, aunque el foco quedó puesto en el penal sancionado sobre el final del primer tiempo. En una noche cargada de tensión, el clásico terminó 1-1 y con la polémica instalada como gran protagonista.