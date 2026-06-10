Argentina goleó a Islandia y llega afilada al Mundial 2026

La Selección Argentina terminó su puesta a punto para la Copa del Mundo 2026 con una victoria contundente frente a Islandia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 0 en Auburn, Alabama, y dejó una imagen positiva a pocos días del estreno en el máximo torneo del fútbol internacional.
El conjunto nacional dominó gran parte del encuentro y mostró variantes ofensivas que ilusionan de cara al debut. Además, el partido marcó el regreso de Lionel Messi a la actividad luego de una molestia física que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.
Argentina llegaba a este compromiso tras superar a Honduras en otro amistoso de preparación y buscaba cerrar la etapa previa al Mundial con buenas sensaciones. El objetivo se cumplió con una actuación que combinó solidez defensiva, intensidad y eficacia en los momentos decisivos.
Embed - Argentina 3 - 0 Islandia | Amistoso Internacional
Valentín Barco abrió el camino para la goleada
La ventaja albiceleste llegó en los primeros minutos del encuentro. Valentín Barco aprovechó una acción dentro del área y definió con precisión para establecer el 1 a 0. El tanto permitió que Argentina manejara el desarrollo del partido con mayor tranquilidad.
Con la ventaja a favor, el equipo de Scaloni monopolizó la posesión y buscó abrir espacios ante una defensa islandesa que intentó resistir cerca de su arco. Nico Paz y otros futbolistas tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso.
Islandia generó algunas aproximaciones aisladas, aunque nunca logró inquietar seriamente al conjunto argentino, que mostró firmeza en todas sus líneas.
El regreso de Lionel Messi encendió a los hinchas
Uno de los momentos más esperados de la noche se produjo en el complemento. Lionel Messi dejó el banco de suplentes e ingresó para disputar los últimos minutos del encuentro. La ovación del público acompañó cada movimiento del capitán argentino.
Su presencia modificó rápidamente el desarrollo del partido. Apenas entró, participó de una jugada que terminó con una infracción sobre Lautaro Martínez dentro del área. El árbitro sancionó penal y el propio Messi se encargó de ejecutar la pena máxima para convertir el segundo gol de la noche.
El delantero rosarino mostró movilidad, precisión y ritmo competitivo, señales alentadoras para el cuerpo técnico en la recta final hacia el debut mundialista.
Selección Argentina
La Selección Argentina goleó a Islandia con Lionel Messi en la cancha.
Thiago Almada selló la victoria en Alabama
Cuando el partido se acercaba a su final, Argentina volvió a golpear. Rodrigo De Paul condujo una acción ofensiva y combinó con Messi antes de asistir a Thiago Almada, quien definió con calidad para establecer el 3 a 0 definitivo.
El resultado reflejó la superioridad argentina a lo largo de los 90 minutos y permitió que el seleccionado nacional complete su preparación con dos triunfos consecutivos en territorio estadounidense.
Ahora toda la atención se concentra en el debut por la Copa del Mundo, donde el equipo buscará defender la corona obtenida en Qatar y comenzar el torneo con el mismo nivel que mostró en sus últimos ensayos.
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