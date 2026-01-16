Salta: impresionante avistaje de un puma en el dique Cabra Corral

Un grupo de pescadores que recorría la zona de Osma, en inmediaciones del dique Cabra Corral, provincia de Salta, se encontró el pasado martes 13 con la presencia de un puma , situación que generó consultas y alertas preventivas en un sector que durante el verano recibe a numerosos visitantes atraídos por la pesca y las actividades al aire libre.

Ante el episodio, Mariana Chanampa , bióloga y jefa del Programa Biodiversidad , confirmó que se trató efectivamente de un puma y aclaró que su aparición no es un hecho aislado . “Es una especie que tiene amplia distribución en la provincia y está presente en zonas como el Cabra Corral”, explicó la especialista.

Chanampa detalló que el puma o puma concolor es un depredador tope , es decir, un animal que se encuentra en la cima de la cadena alimentaria y que no posee depredadores naturales. Su presencia cumple una función fundamental dentro de los ecosistemas.

“La importancia de que esté presente en lugares como el Cabra Corral y otras áreas es que regula los ecosistemas , mantiene el equilibrio y la salud ambiental”, señaló. En ese sentido, desde el área de Biodiversidad remarcaron que la aparición de este tipo de fauna no debe interpretarse como una amenaza , sino como un indicador de que el ambiente conserva condiciones naturales favorables.

Recomendaciones ante un encuentro con fauna silvestre

La bióloga hizo especial hincapié en la prevención y en la necesidad de respetar la fauna silvestre. “No hay que acercarse ni intentar interactuar con el animal. En caso de que haya crías, es fundamental no tocarlas y alertar la situación”, indicó.

Entre las principales recomendaciones se destacan mantener distancia, evitar persecuciones, no intentar filmaciones cercanas y dar aviso a las autoridades, para que puedan evaluar el caso desde el punto de vista ambiental y preventivo.

Chanampa advirtió además que, si bien el puma no suele atacar, puede tornarse peligroso cuando tiene crías, ya que se trata de una época de parición. “No hay que darle nunca la espalda y se debe retroceder lentamente, poniendo a resguardo a los niños si fuera el caso”, recomendó.

El dique Cabra Corral y sus alrededores conforman un ambiente donde conviven diversas especies silvestres. Por ello, los especialistas insisten en reforzar la convivencia responsable entre personas y fauna, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.