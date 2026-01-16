sábado 17 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 20:03
VIDEO.

Salta: impresionante avistaje de un puma en el dique Cabra Corral

Pescadores detectaron la presencia del felino en inmediaciones de Osma. Desde el área de Biodiversidad aclararon que no es un hecho aislado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Ante el episodio, Mariana Chanampa, bióloga y jefa del Programa Biodiversidad, confirmó que se trató efectivamente de un puma y aclaró que su aparición no es un hecho aislado. “Es una especie que tiene amplia distribución en la provincia y está presente en zonas como el Cabra Corral”, explicó la especialista.

Un depredador clave para el equilibrio ambiental

Chanampa detalló que el puma o puma concolor es un depredador tope, es decir, un animal que se encuentra en la cima de la cadena alimentaria y que no posee depredadores naturales. Su presencia cumple una función fundamental dentro de los ecosistemas.

“La importancia de que esté presente en lugares como el Cabra Corral y otras áreas es que regula los ecosistemas, mantiene el equilibrio y la salud ambiental”, señaló. En ese sentido, desde el área de Biodiversidad remarcaron que la aparición de este tipo de fauna no debe interpretarse como una amenaza, sino como un indicador de que el ambiente conserva condiciones naturales favorables.

Puma del dique Cabra Corral

Puma del dique Cabra Corral

Recomendaciones ante un encuentro con fauna silvestre

La bióloga hizo especial hincapié en la prevención y en la necesidad de respetar la fauna silvestre. “No hay que acercarse ni intentar interactuar con el animal. En caso de que haya crías, es fundamental no tocarlas y alertar la situación”, indicó.

Entre las principales recomendaciones se destacan mantener distancia, evitar persecuciones, no intentar filmaciones cercanas y dar aviso a las autoridades, para que puedan evaluar el caso desde el punto de vista ambiental y preventivo.

Chanampa advirtió además que, si bien el puma no suele atacar, puede tornarse peligroso cuando tiene crías, ya que se trata de una época de parición. “No hay que darle nunca la espalda y se debe retroceder lentamente, poniendo a resguardo a los niños si fuera el caso”, recomendó.

El dique Cabra Corral y sus alrededores conforman un ambiente donde conviven diversas especies silvestres. Por ello, los especialistas insisten en reforzar la convivencia responsable entre personas y fauna, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

