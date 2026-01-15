jueves 15 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de enero de 2026 - 10:09
Salta.

Un colectivo volcó en Salta: dejó una víctima fatal y varios heridos

El accidente fue en la Ruta Provincial 5, a la altura del paraje Las Víboras. Una mujer perdió la vida y varios pasajeros debieron ser atendidos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ocurrió sobre Ruta Provincial 5, en inmediaciones del paraje Las Víboras.

Ocurrió sobre Ruta Provincial 5, en inmediaciones del paraje Las Víboras.

Un nuevo episodio fatal volvió a golpear a las rutas provinciales. Durante la madrugada de este martes, alrededor de las 2.40, un micro que participaba de un recorrido turístico protagonizó un grave accidente al despistarse y volcar sobre la Ruta Provincial Nº 5, a la altura del paraje Las Víboras (Salta).

Lee además
En horas de la mañana sobre Ruta Nacional 34 tuvo lugar un tremendo siniestro vial entre una camioneta 4x4 y un auto. 
Siniestro vial.

Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto
Eugenia Rolón, influencer libertaria.
Política.

Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que sufrió un accidente vial estando alcoholizada

Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. El vehículo quedó atravesado sobre el asfalto y el saldo fue trágico: una mujer perdió la vida en el lugar, mientras que varios de los ocupantes sufrieron heridas, algunas de ellas de carácter grave.

Ruta Provincial 5.

El accidente, bajo investigación

Por ahora no se difundió un informe policial que precise las circunstancias del siniestro ni el número concreto de heridos. Desde las fuerzas de seguridad indicaron que el hecho continúa bajo análisis y que se evalúan distintos factores, como las condiciones del ómnibus y el estado de la calzada al momento del accidente.

En paralelo, la circulación vehicular en el sector se vio limitada de manera parcial durante varias horas, mientras actuaban los servicios de emergencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto

Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que sufrió un accidente vial estando alcoholizada

Qué es un UTV, el vehículo involucrado en un accidente de Pinamar

Demoran la puesta en marcha del nuevo régimen de subsidios a las tarifas de luz y gas

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Lo que se lee ahora
Arancel 0% para importar celulares.
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció una referente del folclore del norte video
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy. video
¡Imperdible!

Llega el 4to Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Hoy se paga la última cuota del bono de fin de año: los montos

Gimnasia de Jujuy jugó su primer amistoso del 2026: el resultado ante Talleres de Córdoba video
Pretemporada.

Gimnasia de Jujuy jugó su primer amistoso del 2026: el resultado ante Talleres de Córdoba

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel