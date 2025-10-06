Salen a la luz las duras críticas de Javier Milei a Diego Santilli durante la campaña del 2023

Con la decisión de José Luis Espert de retirarse de la carrera como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santili tomaría la delantera en la lista de La Libertad Avanza. Sin embargo, en las últimas horas resurgieron comentarios de Javier Milei dirigidos al exfuncionario del PRO durante la campaña presidencial de 2023.

En aquel entonces, Milei competía como precandidato a gobernador apoyado por Horacio Rodríguez Larreta. Tal como ocurrió con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, archivos antiguos de redes sociales volvieron a poner en aprietos al presidente . En un extenso mensaje publicado el 5 de julio de aquel año, Milei calificó a Santili como “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos” .

Y lanzó la siguiente acusación: “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ (sic) y recibe sonrisas , no preguntas . No hay nadie que no diga que es un corrupto ”. Continuó: “Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires” .”.

En el mismo mensaje, Milei agregó: “Al sindicato de periodistas ensobrados por Larreta y Massa me vas a decir que los conocés bien, pero yo te digo que no. No se salva casi ninguno. Todos cobran pauta en sus medios, en sus sitios web, o directamente en sobres de papel madera. Por eso dedican horas y horas a hablar de mí, levantar denuncias falsas, y acusaciones esotéricas. Porque no pueden hablar de sus jefes y saben que si soy Gobierno se les acaba el curro”.

Los archivos de las redes sociales volvieron a poner en una situación incómoda al presidente Javier Milei.

El mandatario actual también cargó con dureza contra Santilli en mayo de 2023 durante una entrevista con La Nación: “Yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo (sic) tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política”.

Alianzas y viejas disputas marcan la campaña de La Libertad Avanza

Este ataque hacia el principal postulante del PRO se produjo antes de las PASO, mientras Milei competía como precandidato presidencial por La Libertad Avanza y Santilli disputaba la gobernación bonaerense frente a Néstor Grindetti. Al mismo tiempo, Espert encabezaba la lista de Larreta como aspirante a senador por Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MorenoVuelve/status/1974982189306814579&partner=&hide_thread=false "Santilli es un candidato horrible"

Javier Milei pic.twitter.com/D2a5gxI9VV — Pedro (@MorenoVuelve) October 5, 2025

Después de perder la interna y quedar fuera de la contienda electoral general, Santilli, junto con Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, promovió la unión política con Javier Milei. Con la baja de Espert, el exsenador quedó como cabeza de lista del oficialismo, aunque la aprobación final dependerá de la Justicia Federal.

En el mismo período en que Milei calificaba a Bullrich de “montonera asesina” que “ponía bombas en jardines de infantes”, terminó aliándose con ella tras los comicios de octubre, designándola ministra de Seguridad. Curiosamente, apenas dos años después de esos ataques verbales, Bullrich y Santilli lideran las boletas de La Libertad Avanza en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, Espert también había criticado a Santilli en el pasado. En 2021, el entonces candidato libertario, cuyo mandato y fueros concluyen en diciembre, escribió en Twitter: “Santilli estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el colorado... Hace 30 años que vive de tu laburo y nuestros impuestos”.

Las palabras de Milei en 2023 sobre Santilli, quien encabezaría la lista oficialista.

Diego Santilli tomó la posta de la campaña oficialista: “Subite a la Santilleta"

Diego Santilli asumió el liderazgo de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert y aseguró que pondrá “toda su energía” en las tres semanas que restan hasta los comicios del 26 de octubre. “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”, afirmó Santilli.

En su cuenta de X, el diputado, que pasará del tercer al primer puesto en la lista, enfatizó: “Enfrentamos al kirchnerismo, responsable de pobreza e inflación”. Añadió: “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”.

Con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santili sería quien encabece la lista.

Asimismo, en sus redes sociales, el legislador del PRO compartió una imagen de la “Santilleta”, la camioneta ploteada con su rostro que utilizó en campañas anteriores. “Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia”, destacó Santilli.