¿Por qué el Gobierno cambió el nombre del feriado del 12 de octubre?

En una medida con fuerte carga simbólica , el Ejecutivo de Javier Milei decidió suprimir la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para el feriado del 12 de octubre , instaurada durante la presidencia de Cristina Kirchner en 2010.

Mediante sus canales oficiales , la administración libertaria volvió a llamar a la conmemoración “Día de la Raza” , provocando críticas generalizadas y una intensa controversia pública .

Pese a la polémica por el cambio de nombre, el Gobierno mantuvo la normativa sobre feriados y anunció que el viernes 10 de octubre de 2025 será feriado con fines turísticos , generando un fin de semana largo que se unirá al feriado trasladable del domingo 12 .

Aunque aún no se traduce en una modificación formal de la legislación, el cambio quedó patente en la utilización de la expresión “Día de la Raza” en los comunicados oficiales del Ejecutivo.

Retroceso simbólico en políticas de diversidad

Esta decisión marca un vuelco total frente a la política iniciada en 2010 mediante el Decreto 1584/10, firmado por Cristina Kirchner, que buscaba superar la noción de “raza” y fomentar la reflexión histórica y el diálogo intercultural, reconociendo la importancia de los pueblos originarios.

Diversos sectores interpretaron la medida del gobierno de Milei como un retroceso en materia de derechos y un acto de negación hacia la diversidad cultural que constituye la identidad nacional argentina.