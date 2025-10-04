Incidentes en la visita de Javier Milei a Santa Fe: hay detenidos

En la previa de la caminata de campaña del presidente Javier Milei en Santa Fe, se registró un momento de alta tensión en el centro de la ciudad tras un cruce entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y grupos opositores.

Por los incidentes, el mandatario debió suspender el acto de campaña y continuar su recorrido hacia Entre Ríos .

El enfrentamiento ocurrió pasadas las 11 en la peatonal San Martín, donde militantes de ambos sectores protagonizaron golpes, huevazos y empujones, y culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista.

Mientras tanto, Milei se encontraba a ocho cuadras del lugar, alojado en el Hotel Los Silos, en la zona del puerto de Santa Fe. Rodeado por manifestantes, el presidente salió del hotel acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y saludó a los militantes antes de dirigirse a un vehículo en el puerto .

Incidentes durante la visita de Javier Milei a Santa Fe

El clima se trasladó hacia la zona del puerto, donde Milei permanecía en el hotel Los Silos, a pocas cuadras del epicentro de los incidentes. Allí, el Presidente salió a saludar a sus militantes, mientras la caminata programada en el centro quedaba cancelada.

La actividad central estaba prevista para las 11,30 en el corazón del centro santafesino, pero el comando de campaña de Milei decidió abortar la caminata ante la tensión que reinaba en el lugar. En su lugar, Milei se dirigió directamente al puerto de Santa Fe, donde saludó a los seguidores que aguardaban en las inmediaciones.

En paralelo, opositores se movilizaron hacia el hotel. La Policía Federal intervino para dispersar los enfrentamientos y detuvo al menos a cuatro personas tras los incidentes registrados cuando la caravana oficial abandonaba el lugar.

image

Militantes idenitificados con el partido obrero y otras agrupaciones de izquierda se manifestaron en las cercanías de donde estaban los libertarios y el cruce fue inevitable pese a la presencia policial que había en la zona. Luego, los efectivos reforzaron la presencia en las líneas para evitar nuevas escaramuzas.

Cerca del mediodía, el mandatario dejó Santa Fe y emprendió viaje hacia Paraná por la Ruta 168. Allí continuaría con su agenda de campaña, que incluye actividades políticas y una reunión con el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio.

image

La mañana en Santa Fe estuvo atravesada por cortes de tránsito, presencia policial y la confrontación entre grupos militantes. La visita presidencial, que había comenzado con expectativa en torno a un acto en el corazón del microcentro, concluyó con la suspensión de esa actividad y con el mandatario trasladándose a la provincia vecina bajo un clima de alta tensión.