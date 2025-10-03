viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 07:46
País.

José Luis Espert confirmó que recibió 200 mil dólares: su descargo y el apoyo de Javier Milei

El economista y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, confirmó que recibió 200 mil dólares pero aseguró que fue por su actividad privada.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jose luis espert javier milei

José Luis Espert, economista y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, confirmó en las últimas horas que recibió 200 mil dólares de una empresa de Fred Machado, pero aseguró que fue por su actividad privada. En medio de este escándalo, el presidente Javier Milei, volvió a apoyar al referente de su partido.

Elecciones 2025.

Chau cuarto oscuro: cómo será votar con Boleta Única de Papel en Jujuy
Elecciones 2025.

Chau cuarto oscuro: cómo será votar con Boleta Única de Papel en Jujuy
Hubo quórum y empezó la sesión en el Congreso. 
Política.

Sesión en el Senado: buscarán anular los vetos al financiamiento universitario y del Garrahan

El descargo de José Luis Espert por los 200 mil dólares: qué dijo

“A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial", afirmó en un principio José Luis Espert.

Seguido, el candidato de La Libertad Avanza agregó: “Nunca había participado en una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de escena de la política. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue una de ellas. Al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019”.

José Luis Espert - La Libertad Avanza

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional”, aseguró Espert.

El candidato insistió en la transparencia de la operación y rechazó cualquier vínculo con fondos ilícitos: “A principios de febrero de ese año, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre. Era un hombre radicado en Estados Unidos y que estaba declarado en la Argentina. ¡Nada que esconder!“.

Y finalmente expresó: “Una de las condiciones que puse es que el pago de los 200.000 dólares se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo".

El apoyo de Javier Milei para José Luis Espert

“El Profe @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”, publicó en X el presidente Javier Milei.

image

