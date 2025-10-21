¿Cómo son las boletas para votar en 2025?

Cómo funciona el sistema de Boleta Única que se usará el 26 de octubre.

El domingo 26 de octubre , los ciudadanos argentinos volverán a emitir su voto para renovar las bancas del Congreso , tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado . En estas elecciones legislativas las boletas serán distintas. Se aplicará por primera vez en todo el país el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) , incorporado como parte de la reforma del Código Electoral , aprobada en 2024 mediante la Ley 27.781 .

Video explicativo. ¿Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025?

A diferencia del método tradicional, en el que cada mesa contaba con un solo cuarto oscuro , ahora cada mesa podrá disponer de varias cabinas de votación a las que los electores deberán acercarse para sufragar. En cada cabina, se entregará la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra , con la cual el votante marcará en un cuadro blanco la categoría y la lista de su preferencia.

La Boleta Única de Papel (BUP) no se introduce en un sobre, por lo que antes de salir de la cabina, el votante deberá doblarla correctamente para que su elección no sea visible y mostrarla ante los fiscales como boleta original , firmada por el presidente de mesa . A continuación, la depositará en la urna y firmará el padrón como se hace en las elecciones convencionales.

¿Cómo vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025?

Con este nuevo mecanismo , los ciudadanos señalarán su preferencia con una cruz o una tilde en una boleta que agrupa todas las listas , dejando atrás el formato tradicional de boletas partidarias separadas .

ejemplo boleta unica

¿Cómo será la nueva Boleta Única de Papel?

La Boleta Única de Papel (BUP) reunirá en un solo documento toda la oferta electoral del distrito correspondiente y será entregada al votante por la autoridad de mesa. Su diseño está regulado por el Decreto 1049/24, que define su dimensión y permite incluir todos los datos exigidos por el Código Electoral Nacional.

La boleta está organizada en diferentes casillas, que distinguen las categorías y las listas disponibles. Según el distrito, puede haber más o menos categorías, ya que en algunos se eligen únicamente diputados y en otros, diputados y senadores. Asimismo, la cantidad de listas varía según las candidaturas presentadas.

Boleta Única de Papel (Foto ilustrativa) Boleta Única de Papel (Foto ilustrativa)

Además, en cada mesa habrá un cartel informativo con la oferta electoral completa, para que los votantes puedan consultarla antes de sufragar.

A diferencia del método tradicional, la Boleta Única de Papel (BUP) concentrará todos los candidatos y fuerzas políticas en un solo formulario. Al ingresar al cuarto de votación, los electores tendrán dos formas de emitir su sufragio:

Votar la lista completa , seleccionando directamente una opción por partido.

, seleccionando directamente una opción por partido. Elegir candidatos de manera individual, marcando los casilleros correspondientes a cada categoría.

Con este nuevo sistema, el Gobierno pretende resolver dos problemas recurrentes: el extravio o manipulación de boletas y el uso indebido de los llamados “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación real que buscan únicamente acceder a subsidios estatales.

Paso a paso: cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Entregá el DNI a la autoridad de mesa

a la autoridad de mesa Recibí la BUP de una o dos categorías (según tu distrito) y el bolígrafo.

de una o dos categorías (según tu distrito) y el bolígrafo. Marcá la BUP en el casillero o los casilleros que selecciones.

en el casillero o los casilleros que selecciones. Doblá la BUP de afuera hacia adentro.

de afuera hacia adentro. Introducií la BUP en la urna .

. Firmá el padrón y recibí el DNI y la constancia.

Boleta Única de Papel, ¿Cuándo un voto es válido o nulo?

Según el decreto 915/2024, un voto será válido si:

Se utiliza una boleta única oficializada .

. Las marcas en los casilleros son claras y se elige una opción electoral por categoría. La marca debe realizarse dentro del cuadro blanco .

por categoría. La marca debe realizarse . Si no se marca ninguna opción, será considerado un voto en blanco.

Por otro lado, un voto será nulo en los siguientes casos:

Uso de una boleta no oficializada .

. Marcar más de una agrupación política para la misma categoría.

para la misma categoría. Roturas o inscripciones que impidan identificar la elección.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Boleta Única de Papel Boleta Única de Papel.

Desde el ámbito oficial, se aconseja acudir a la mesa de votación con el documento de identidad que coincida con el registrado en el padrón, o con uno más reciente, pero nunca con un ejemplar anterior. Además, el DNI debe mostrarse en formato físico (tarjeta) y no se aceptará la versión digital.