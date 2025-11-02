Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación

El designado ministro del Interior Diego Santilli, manifestó su sorpresa y satisfacción por el llamado del presidente Javier Milei, con quien, junto a Karina Milei, compartió una reunión días antes en la que no se abordó el tema de su nueva responsabilidad. Destacó que el apoyo que recibió Milei en las elecciones recientes fue un mandato claro de la sociedad, y que su rol ahora es consolidar ese respaldo mediante las reformas comprometidas.

Las palabras de Milei en 2023 sobre Santilli. Diego Santilli, nuevo ministro del Interior "Hare lo que tenga que hacer" "Vengo a hablar con el presidente, primero me citó, y luego haré lo que tenga que hacer para avanzar con las reformas que nos comprometimos," afirmó Diego Santilli. Reconoció que el ofrecimiento le sorprendió gratamente y comentó que aceptó rápidamente, entendiendo la importancia del desafío político. Subrayó que el triunfo electoral fue fruto del trabajo conjunto y que su tarea es continuar sumando para lograr las transformaciones necesarias.

Enfatizó que Argentina transita desde una etapa de estabilización hacia una de crecimiento sostenido, que debe durar décadas para garantizar un futuro próspero. "Estoy convencido de que ese es el camino, y mi tarea es sumar para avanzar en ese proyecto," concluyó. Santilli, conocido por su rol estratégico en la campaña presidencial y como asesor cercano a Milei, refuerza así su compromiso con las metas planteadas para la gestión.

