domingo 02 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2025 - 20:20
Cambios en el Gabinete.

Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación

Diego Santilli expresó su sorpresa por llamado de Milei y se comprometió a avanzar en reformas tras el apoyo electoral hacia el Presidente.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación

Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación

El designado ministro del Interior Diego Santilli, manifestó su sorpresa y satisfacción por el llamado del presidente Javier Milei, con quien, junto a Karina Milei, compartió una reunión días antes en la que no se abordó el tema de su nueva responsabilidad. Destacó que el apoyo que recibió Milei en las elecciones recientes fue un mandato claro de la sociedad, y que su rol ahora es consolidar ese respaldo mediante las reformas comprometidas.

Lee además
Javier Milei junto a los gobernadores.
Política.

¿Qué le pidió Javier Milei a los gobernadores?
Reunión clave.
Política.

Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en Olivos en medio de los cambios en el gabinete

Las palabras de Milei en 2023 sobre Santilli.
Diego Santilli, nuevo ministro del Interior

Diego Santilli, nuevo ministro del Interior

"Hare lo que tenga que hacer"

"Vengo a hablar con el presidente, primero me citó, y luego haré lo que tenga que hacer para avanzar con las reformas que nos comprometimos," afirmó Diego Santilli. Reconoció que el ofrecimiento le sorprendió gratamente y comentó que aceptó rápidamente, entendiendo la importancia del desafío político. Subrayó que el triunfo electoral fue fruto del trabajo conjunto y que su tarea es continuar sumando para lograr las transformaciones necesarias.

Enfatizó que Argentina transita desde una etapa de estabilización hacia una de crecimiento sostenido, que debe durar décadas para garantizar un futuro próspero. "Estoy convencido de que ese es el camino, y mi tarea es sumar para avanzar en ese proyecto," concluyó. Santilli, conocido por su rol estratégico en la campaña presidencial y como asesor cercano a Milei, refuerza así su compromiso con las metas planteadas para la gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/diegosantilli/status/1985123927601889738&partner=&hide_thread=false

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué le pidió Javier Milei a los gobernadores?

Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en Olivos en medio de los cambios en el gabinete

Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior

Santiago Caputo respalda a Diego Santilli como ministro de Interior

Qué dijo Nancy Pazos tras el mensaje de su hijo en redes en apoyo a Diego Santilli

Lo que se lee ahora
Santiago Caputo felicitó a Diego Santilli por su designación
Cambios en el Gabinete.

Santiago Caputo respalda a Diego Santilli como ministro de Interior

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

El Lobo va por la épica ante Madryn: horario y qué necesita el Lobo para seguir en el Reducido

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué
BCRA.

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia
Educación.

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia

Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel