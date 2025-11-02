Santiago Caputo respalda a Diego Santilli como ministro de Interior

En un mensaje difundido en sus plataformas, Caputo reconoció el compromiso de Santilli, destacándolo como un "gran apoyo desde el día uno" para el liderazgo de Milei, y valoró especialmente su rol en la campaña bonaerense, donde "se puso al hombro" la tarea de revertir una elección histórica en territorio peronista.
Seguirá como asesor
Caputo, quien forma parte del llamado "Triángulo de Hierro" junto a Milei y Karina Milei, secretaria general, ha mantenido un papel clave en la Casa Rosada desde el inicio de la gestión. Su rol principal es el de asesor presidencial, encargado de la estrategia y comunicación política del espacio, aportando ideas y lineamientos en la mayoría de los discursos presidenciales.
Aunque se había especulado que podría asumir un ministerio luego de los recientes cambios en el gabinete, finalmente Caputo continuará en su rol de asesor, donde mantiene una influencia significativa en la toma de decisiones y en la coordinación política dentro del gobierno. Su figura despierta interés debido a la fuerte concentración de poder que ejerce sin ocupar un cargo formal de ministro, y su rol para impulsar la agenda política y electoral del presidente Milei.
Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones @diegosantilli.