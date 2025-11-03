lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 11:10
Política.

¿Cuál es la función del Ministro del Interior, el nuevo cargo de Diego Santilli?

Javier Milei comunicó en sus redes sociales la designación del dirigente en un puesto estratégico, con el fin de consolidar la relación con las provincias.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei anunció a través de redes sociales la elección del dirigente en un área clave.



El presidente Javier Milei anunció la llegada de Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior, tras la renuncia de Lisandro Catalán, quien había asumido el cargo el 14 de septiembre de 2025, cuando el Ministerio fue restituido luego de haber sido degradado a secretaría en 2024.

Catalán tenía como objetivo mejorar el diálogo con las provincias, especialmente tras la derrota electoral del Gobierno en Buenos Aires.



Cuál es la función del ministro del Interior

El Ministerio del Interior es una de las carteras clave del Gobierno argentino. Su principal función es coordinar la relación entre la Nación y las provincias, asegurando un diálogo fluido con gobernadores y legisladores para facilitar la implementación de políticas y reformas a nivel nacional.

Además, el ministerio supervisa la administración de los recursos y la organización del territorio, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la gobernabilidad del país.

Los mensajes de Javier Milei y Diego Santilli en redes sociales

El rol que se le asignó a Santilli es de vital importancia tras la salida de Lisandro Catalán.

Diego Santilli llega al cargo en un momento clave para la gestión de Milei, después de las recientes elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza consiguió un colchón de votos que permitirá al Ejecutivo gestionar los próximos dos años con mayor margen.

El Presidente destacó en sus redes sociales que Santilli será quien lleve adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores, articulando con el Congreso los consensos necesarios para las reformas que el Gobierno proyecta para el futuro.

Tras su designación, Santilli expresó su compromiso en redes sociales: "Gracias Presidente por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones".

De esta manera, el nuevo ministro del Interior deberá coordinar políticas federales, gestionar acuerdos políticos y mantener el diálogo con todas las provincias, funciones esenciales para garantizar la estabilidad y el avance de la gestión nacional.

