La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA de Manuel Adorni y su esposa

El levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti ante ARBA fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. La medida alcanza a la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires.

Según la resolución, solicitada por el fiscal Gerardo Policcitta, la decisión se vincula con los pagos realizados por la pareja para adquirir una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz, además del abono de tasas e impuestos asociados a esa propiedad.

La orden judicial también involucra al departamento heredado en La Plata, actualmente habitado por la madre de Adorni, sobre el cual también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal.

Por otra parte, deberán consignar información en relación a un tercer inmueble ligado a su esposa, ubicado en el municipio de Morón.

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Detalles de la causa

La investigación avanza con el peritaje contable de los ingresos y gastos acreditados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de testimonios, informes bancarios y fiscales, y la declaración jurada que Manuel Adorni presentó el año pasado ante la Oficina Anticorrupción.

El análisis también busca determinar si los gastos de los viajes realizados por Adorni y su familia son consistentes con sus ingresos o ahorros. A partir de información suministrada por Aerolíneas Argentinas y Delta Airlines, el fiscal Gerardo Policcita individualizó una serie de viajes dentro y fuera del país que habría realizado el jefe de Gabinete, en algunas ocasiones junto a su familia.

Los pasajes detectados corresponden a vuelos a nombre de Bettina Angeletti y Manuel Adorni con destino a Punta Cana, Cancún, Mendoza, Tucumán, Iguazú, Mar del Plata, y al trayecto Nueva York-Ezeiza del 14 de marzo de 2026, a través de LATAM, en el regreso del evento “Argentina Week”. En total, la Justicia tiene registrados 18 viajes que hicieron, juntos o por separado, Adorni y Angeletti, mientras siguen evaluando posibles gastos en excursiones, pasajes y estadías de algunos de esos traslados.