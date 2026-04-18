Ataque en Kiev: un hombre armado tomó rehenes en un supermercado y mató a seis personas

Ataque el Kiev

Un brutal ataque armado conmocionó este sábado a Kiev, en Ucrania, cuando un hombre irrumpió en un supermercado luego de efectuar disparos en la vía pública y desató una dramática toma de rehenes.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, el agresor llegó armado a la zona, abrió fuego en las inmediaciones y posteriormente ingresó al comercio, donde redujo a clientes y empleados. En ese contexto, asesinó a al menos seis personas y dejó más de una decena de heridos, algunos de ellos en estado crítico.

image Un ataque armado en Kiev deja una víctima y varios heridos. La situación generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar y en los alrededores. Testigos relataron escenas de desesperación, con personas intentando escapar mientras se escuchaban detonaciones. Muchos se refugiaron en depósitos y sectores internos del supermercado a la espera de ser rescatados.

image Ataque en Kiev Minutos después, un amplio operativo policial rodeó el edificio. Equipos especiales y negociadores intentaron durante varias horas establecer contacto con el atacante para lograr la liberación de los rehenes y evitar más víctimas. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron.

Ante el riesgo inminente para las personas retenidas, las fuerzas de seguridad decidieron intervenir. Durante el procedimiento, el agresor fue abatido, lo que permitió poner fin a la toma de rehenes y evacuar a los sobrevivientes. Equipos médicos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, mientras que las autoridades acordonaron la zona para iniciar las pericias. Por estas horas, los investigadores buscan determinar las motivaciones del atacante y si actuó solo o con algún tipo de apoyo. image Ataque en Kiev El ataque generó una fuerte conmoción en Kiev y reavivó la preocupación por la seguridad en espacios públicos, en un contexto ya marcado por la tensión en Ucrania. Las autoridades locales decretaron jornadas de duelo y reforzaron la presencia policial en distintos puntos de la ciudad.

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