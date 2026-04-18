Por qué aparece una línea de nubes en el cielo: el fenómeno en Jujuy

Vecinos de San Salvador de Jujuy observaron en distintas ocasiones una extensa línea blanca que cruza el cielo. El fenómeno suele aparecer durante la mañana o la tarde, en jornadas despejadas, y genera dudas sobre su origen. La explicación tiene base científica y se vincula con la actividad aérea en capas altas de la atmósfera.

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Cómo se forman estas líneas en el cielo

Las líneas blancas que se ven desde tierra reciben el nombre de estelas de condensación. Se generan cuando un avión vuela a gran altura, generalmente por encima de los 8.000 metros, donde la temperatura del aire resulta muy baja.

Los motores de las aeronaves expulsan gases calientes que contienen vapor de agua. Al entrar en contacto con el aire frío, ese vapor se enfría de manera rápida y se transforma en diminutas gotas que luego se congelan.

Ese proceso da lugar a pequeños cristales de hielo que permanecen suspendidos y forman una nube alargada. Desde abajo, esa formación se percibe como una línea blanca que atraviesa el cielo.

Linea de nubes (1) Línea de nubes en el cielo de Jujuy.

Por qué algunas duran más tiempo

No todas las estelas se ven iguales ni duran lo mismo. En algunos casos desaparecen en pocos minutos, mientras que en otros permanecen durante más tiempo e incluso se expanden.

La diferencia depende de la humedad presente en la atmósfera. Cuando el aire contiene más humedad, los cristales de hielo se mantienen estables y la estela se vuelve más visible y persistente.

También influye el viento en altura. Las corrientes de aire pueden deformar la línea original y generar formas más amplias, similares a nubes delgadas que se dispersan con el paso del tiempo.

Linea de nubes Línea de nubes en el cielo de Jujuy.

Un fenómeno habitual que genera curiosidad

Aunque suele llamar la atención, este fenómeno no resulta nuevo. Se registra desde hace décadas, en paralelo al crecimiento del tránsito aéreo en distintas regiones del mundo.

Especialistas explican que se trata de un proceso físico normal vinculado al funcionamiento de los aviones y a las condiciones atmosféricas, sin efectos directos sobre la superficie.