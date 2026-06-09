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9 de junio de 2026 - 20:13
Sociedad.

Convocan a familias dispuestas a adoptar a un niño de 9 años en Jujuy

La convocatoria es para familias o parejas que se encuentren en condiciones de adoptar. El niño reside actualmente en una institución estatal.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Buscan familias jujeñas para adoptar.

Buscan familias jujeñas para adoptar.

El Registro de Postulantes para Adopción de la provincia de Jujuy lanzó una convocatoria pública destinada a personas, familias o parejas que deseen y se encuentren en condiciones de adoptar a un niño de 9 años que actualmente reside en una institución estatal.

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La medida fue dispuesta por el Juzgado Unipersonal de Familia Nº II de San Salvador de Jujuy, en el marco del expediente “Guarda con fines de adopción: Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces Nº 10 p/ M.E.C.”.

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Adopción de niños y niñas en Jujuy (foto ilustrativa).

Adopción de niños y niñas en Jujuy (foto ilustrativa).

El niño recibe contención en sus necesidades afectivas, materiales y sanitarias, y ha atravesado múltiples cambios y experiencias de discontinuidad en sus vínculos y contextos de vida. Esta situación ha generado respuestas de ansiedad que se reflejan en su comportamiento, aunque se destaca su importante capacidad de adaptación, resiliencia y aprendizaje.

Un niño activo y creativo

Desde el Registro señalaron que se trata de un niño activo, creativo y con interés por actividades vinculadas al baile, el canto y la elaboración de maquetas, espacios donde puede expresar su imaginación y necesidad de interacción con los adultos. Además, se encuentra fortaleciendo sus habilidades de lectoescritura mediante acompañamiento pedagógico y un tratamiento interdisciplinario integral.

Perfil de las familias adoptantes

Se priorizarán perfiles con disponibilidad física, cognitiva y, emocional para sostener y, adecuar la organización y economía familiar en torno a las necesidades afectivas, sociales y cognitivas del niño.

Esto implica sostener una crianza activa y, acompañar con energía y presencia la inclusión a actividades que estimulen su creatividad y capacidades motrices, fortalecer sus habilidades sociales con grupo de pares y, sostener el tratamiento integral interdisciplinario que priorice la estabilidad emocional, la construcción de vínculos seguros, y la consolidación progresiva de herramientas de regulación emocional y social, lo cual resulta fundamental para su desarrollo evolutivo, psicosocial, emocional y pedagógico.

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Adopción - Foto ilustrativa

Adopción - Foto ilustrativa

Dado que posee un potencial cognitivo alto que debe ser estimulado para su organización a nivel conductual.

Las personas interesadas en participar de la convocatoria pueden comunicarse con el Registro de Postulantes para Adopción en sus oficinas de avenida Santibáñez Nº 1108, esquina Benito Bárcena, en San Salvador de Jujuy, llamando al 0388-4231888 (internos 833 y 882) o escribiendo al correo electrónico [[email protected]](mailto:[email protected]).

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