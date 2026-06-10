El gas envasado volvió a subir en Jujuy a pocos días del inicio del invierno

Gas envasado

El nuevo aumento del gas envasado ya impactó en Jujuy, a pocos días del inicio de la temporada invernal. Según pudo verificar TodoJujuy, la suba modificó los valores de las garrafas de 10 y 15 kilos.

La temporada invernal comenzará el próximo 21 de junio y el incremento se registra en un contexto de mayor demanda de este tipo de producto.

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Cuánto cuesta la garrafa en Jujuy El gas envasado volvió a aumentar en Jujuy este 10 de junio, con una actualización de precios que llega apenas poco más de un mes después del último incremento, aplicado el 6 de mayo. De acuerdo a los valores informados, la garrafa de 10 kilos pasó de $25.000 a $27.000, mientras que la de 15 kilos subió de $38.000 a $40.000.

En términos porcentuales, el ajuste fue más fuerte en el envase más chico: el salto de $25.000 a $27.000 representa una suba de $2.000, equivalente a un 8% respecto del precio anterior. En el caso de la garrafa de 15 kilos, el aumento también fue de $2.000, pero al partir de un valor más alto el impacto es menor: el cambio de $38.000 a $40.000 implica un incremento de 5,26%.

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