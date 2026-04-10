Artemis II volvió a la Tierra con un histórico amerizaje de la cápsula Orión

Artemis II volvió a la Tierra con el histórico amerizaje de la cápsula Orión

Artemis II volvió a la Tierra con el histórico amerizaje de la cápsula Orión

Artemis II volvió a la Tierra con el histórico amerizaje de la cápsula Orión

La cápsula Orión realizó su reingreso a la atmósfera terrestre exitosamente frente a la costa de California , tras realizar una alineación con el ángulo exacto, con los cuatro integrantes de Artemis II en buen estado, según las primeras informaciones.

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La NASA confirmó que el vehículo espacial se encuentra en buenas condiciones con sus cinco globos naranjas inflados que le dan estabilidad a la nave en medio del oleaje del océano Pacífico.

Víctor Glover , uno de los cuatro astronautas, había dicho que “ha estado rondando su mente desde el día en que fue seleccionado” para la expedición, en lo que fue un desafío técnico y emocional por el riesgo que conllevó la maniobra .

Durante la fase final del descenso, los astronautas pusieron en práctica el entrenamiento intensivo para afrontar temperaturas extremas, un periodo de incomunicación y la incertidumbre de un tramo considerado el más peligroso antes de ser extraídos.

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Cómo fue el proceso del reingreso

La nave inició su caída desde más de 120.000 metros y el escudo térmico alcanzó temperaturas extremas, momentos que fueron los de mayor riesgo y de máxima exigencia, con la supervisión del centro de control con condiciones meteorológicas en el Pacífico favorables.

Los preparativos incluyeron una maniobra de corrección de trayectoria mediante un breve encendido de motores, lo que permitió ajustar la trayectoria de la nave para lograr un ángulo preciso de entrada atmosférica.

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El equipo, encabezado por Rick Henfling, director de reingreso, también ha probado trajes especiales que ayudan a estabilizar la presión arterial y la circulación sanguínea, condiciones esenciales después de prolongados períodos en microgravedad.

Los astronautas no harán cuarentena

En los primeros viajes tripulados a la Luna, como ocurrió con el Apolo 11, la NASA aplicó una cuarentena por precaución. En ese momento todavía existía la duda sobre si los astronautas podían traer algún agente desconocido.

ARTEMIS II Hoy Artemis II regresa a la Tierra: el reingreso y la fase más crítica de la misión

En este caso los astronautas no harán cuarentena porque el viaje espacial al entorno lunar no representa una amenaza biológica, aunque sí tendrán evaluaciones médicas rigurosas para medir cómo impactó el viaje en su organismo, especialmente después de varios días en microgravedad y de soportar un reingreso exigente.

El objetivo de Artemis II

Fue la primera misión tripulada de la NASA desde el programa Apolo. Llevó cuatro astronautas a bordo de la nave Orión que sobrevolaron la Luna y pasaron por su lado oscuro, con imágenes que lograron impactar al mundo.

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El objetivo principal fue probar que la nave, los sistemas y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo y preparar las próximas misiones del programa, que sí buscarán avanzar hacia el regreso humano a la superficie lunar y, finalmente, llegar a Marte.