Microsatélite argentino en Artemis II: "Pudimos cumplir la misión que teníamos"

La misión del Artemis II lleva a bordo el microsatélite argentino Atenea , que es un desarrollo impulsado por estudiantes y científicos de distintas instituciones del país como el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la empresa VENG S.A.

Mundo. El increíble video desde un avión que muestra el impactante despegue de la misión Artemis II

Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA , habló con Canal 4 desde Estados Unidos y aseguró que están muy contentos “porque pudimos cumplir la misión que teníamos aquí”.

Sobre el lanzamiento dijo que “ fue algo único y por suerte también se va a repetir , ya NASA extendió la cantidad de misiones, con lo cual van a ser varias”, afirmó el especialista en diálogo exclusivo con Todo Se Ve por Canal 4.

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“No teníamos duda que el lanzamiento iba a ser exitoso, pero sí estábamos más pendientes de establecer comunicación con el satélite en las primeras horas, que son las más críticas, y ahí sí creo que hubo un momento más emotivo de decir cumplimos nuestra misión”, dijo Filippetti.

“Estos 15 meses de trabajo rindieron fruto, ese fue el momento para la Argentina”, recordó sobre el lanzamiento de la semana pasada. “Nuestro nerviosismo llegó hasta el momento del deploy del satélite y la primera comunicación, y ahí recién pudimos relajar”.

Las funciones del microsatélite argentino en el Artemis II

“Tiene varias funciones: por ejemplo, un sensor de partículas que lo que mide es el deterioro en un semiconductor, en un transistor, que está constantemente monitoreado y en base a esos datos, se mide el daño que le hace la radiación a la electrónica”.

Un microsatélite argentino en la misión Artemis II Un microsatélite argentino en la misión Artemis II

Explicó que con esos datos “uno puede estimar cuál es el daño en toda la electrónica de a bordo, en una órbita tan interesante como esta, que vuela a 72 mil kilómetros de distancia. Desarrollar este tipo de sensores nos permitiría el día de mañana tener un monitoreo en misiones de esta complejidad, un monitoreo de la salud de la electrónica de a bordo, porque si no, uno no sabe cuánta radiación recibió y si es confiable o no la electrónica, si va a estar operativa y funcionando”.

“La otra es aumentar el nivel de confiabilidad en la electrónica y probar en distintas partes, equipos de radio, computadoras de a bordo, aumentar el nivel de confiabilidad, y para eso se necesita volarlo en condiciones reales”, y agregó que “esta oportunidad que nos dio la NASA nos permite ir al espacio profundo donde hay condiciones un poquito más hostiles que los satélites de órbita baja”.

Argentina y el futuro en la NASA

“El éxito de esta misión nos deja muy bien parados de cara a la NASA para próximas misiones”, dijo Filippetti y subrayó que “a nosotros nos encantaría participar en las próximas misiones que sí van a alunizar”, remarcó.

Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA

“Argentina fue uno de los únicos cuatro países que lograron entrar en esta misión y formar parte de esto, con la complejidad que esto implicaba, que era altísima más que nada por la seguridad y por el tipo de órbita”, resaltó el científico.

“Creo que desde Argentina también a las empresas les puede venir muy bien por el lado de la economía espacial, de empujar la creación de startups. Me parece que también podríamos aprovecharlo económicamente para ser un actor de peso también en la industria con los actores privados”, cerró.

Artemis II batió un récord histórico

La misión Artemis II, integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), logró un nuevo récord en la historia de la exploración espacial.

La tripulación se convirtió en la que más lejos viajó de la Tierra en una misión tripulada, al superar la marca de 400.171 kilómetros que había establecido el Apolo 13 en 1970. El logro marca un nuevo paso en el programa Artemis, con el que la NASA busca retomar la exploración humana del espacio profundo y abrir el camino para futuras misiones de alunizaje.

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

Además del récord de distancia, la jornada dejó una curiosidad que llamó la atención: el director de vuelo de la NASA, Brandon Lloyd; la comunicadora de la cápsula, Amy Dill; y el oficial de datos de mando y control, Brandon Borter, enviaron a la tripulación un mensaje que ya es considerado el correo electrónico de persona a persona más largo jamás enviado.