lunes 06 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de abril de 2026 - 15:37
Mundo.

Artemis II batió un récord histórico al alejarse más que cualquier vuelo tripulado

Artemis II superó una marca que permanecía intacta desde 1970 y se convirtió en la misión tripulada que más distancia recorrió desde la Tierra.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

La misión Artemis II, integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), logró un nuevo récord en la historia de la exploración espacial.

Lee además
Misión de la NASA: cuánto tardará Artemis II en llegar a la Luna.
Mundo.

Artemis II: ¿Cuánto tarda en llegar a la Luna?
Qué hace el micro satéilite argentino Atenea en la misión Artemis 2.
Mundo.

Qué hace el micro satéilite argentino Atenea en la misión Artemis II

La tripulación se convirtió en la que más lejos viajó de la Tierra en una misión tripulada, al superar la marca de 400.171 kilómetros que había establecido el Apolo 13 en 1970.

El logro marca un nuevo paso en el programa Artemis, con el que la NASA busca retomar la exploración humana del espacio profundo y abrir el camino para futuras misiones de alunizaje.

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra
Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

Un correo electrónico que también hizo historia

Además del récord de distancia, la jornada dejó una curiosidad que llamó la atención: el director de vuelo de la NASA, Brandon Lloyd; la comunicadora de la cápsula, Amy Dill; y el oficial de datos de mando y control, Brandon Borter, enviaron a la tripulación un mensaje que ya es considerado el correo electrónico de persona a persona más largo jamás enviado.

El hito fue posible por la enorme distancia entre la nave y la Tierra, en una escena que refleja hasta dónde llegó esta misión en su recorrido por el espacio profundo.

Quiénes integran la misión Artemis II

La tripulación de Artemis II está compuesta por:

  • Reid Wiseman
  • Victor Glover
  • Christina Koch
  • Jeremy Hansen

Todos viajaron a bordo de la nave lanzada desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril, en la primera misión tripulada de la NASA rumbo a la Luna en más de cinco décadas.

Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen
Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen

Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen

Cuál es el objetivo de Artemis II

La misión Artemis II no tiene previsto aterrizar en la superficie lunar. Su objetivo es rodear la Luna y regresar a la Tierra después de un viaje estimado de unos diez días.

Se trata de un sobrevuelo clave para evaluar los sistemas de la nave, comprobar la seguridad de la cápsula Orión y poner a prueba la capacidad de la tripulación para operar en condiciones del espacio profundo.

Este ensayo será fundamental para las próximas etapas del programa Artemis, que apunta a volver a llevar humanos a la superficie lunar en futuras misiones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Artemis II: ¿Cuánto tarda en llegar a la Luna?

Qué hace el micro satéilite argentino Atenea en la misión Artemis II

El increíble video desde un avión que muestra el impactante despegue de la misión Artemis II

Impactantes imágenes del Artemis revelan la presencia de buques chinos en el límite del Mar Argentino

Misión Artemis II: ¿A qué hora llega a la Luna?

Lo que se lee ahora
Artemis II se aproxima a la Luna y comienza uno de los momentos más importantes de la misión.
Mundo.

Misión Artemis II: ¿A qué hora llega a la Luna?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril. 
Jujuy.

CEDEMS se adhiere al paro docente el día martes

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia
Jujuy.

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Ingresa un ciclón en Argentina video
Tiempo.

Semana de ciclón en la Argentina con lluvias y fuertes vientos: qué pasará en Jujuy

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel