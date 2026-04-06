Artemis II batió un récord histórico al alejarse más que cualquier vuelo tripulado

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

La misión Artemis II , integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), logró un nuevo récord en la historia de la exploración espacial.

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La tripulación se convirtió en la que más lejos viajó de la Tierra en una misión tripulada , al superar la marca de 400.171 kilómetros que había establecido el Apolo 13 en 1970.

El logro marca un nuevo paso en el programa Artemis, con el que la NASA busca retomar la exploración humana del espacio profundo y abrir el camino para futuras misiones de alunizaje.

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Un correo electrónico que también hizo historia

Además del récord de distancia, la jornada dejó una curiosidad que llamó la atención: el director de vuelo de la NASA, Brandon Lloyd; la comunicadora de la cápsula, Amy Dill; y el oficial de datos de mando y control, Brandon Borter, enviaron a la tripulación un mensaje que ya es considerado el correo electrónico de persona a persona más largo jamás enviado.

El hito fue posible por la enorme distancia entre la nave y la Tierra, en una escena que refleja hasta dónde llegó esta misión en su recorrido por el espacio profundo.

Quiénes integran la misión Artemis II

La tripulación de Artemis II está compuesta por:

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

Todos viajaron a bordo de la nave lanzada desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril, en la primera misión tripulada de la NASA rumbo a la Luna en más de cinco décadas.

Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen

Cuál es el objetivo de Artemis II

La misión Artemis II no tiene previsto aterrizar en la superficie lunar. Su objetivo es rodear la Luna y regresar a la Tierra después de un viaje estimado de unos diez días.

Se trata de un sobrevuelo clave para evaluar los sistemas de la nave, comprobar la seguridad de la cápsula Orión y poner a prueba la capacidad de la tripulación para operar en condiciones del espacio profundo.

Este ensayo será fundamental para las próximas etapas del programa Artemis, que apunta a volver a llevar humanos a la superficie lunar en futuras misiones.