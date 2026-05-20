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20 de mayo de 2026 - 09:43
Jujuy.

Agostini lanza el "Viernes de Dueños" con condiciones inigualables para acceder a un lote propio en Jujuy

El viernes 22 de mayo, el desarrollador inmobiliario más consolidado de la provincia ofrece entradas desde $158.750 y financiación hasta 131 cuotas con ajuste ICAC de apenas 1,6% mensual para Tipuana Etapa 2, en El Ceibal.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Agostini lotes (1)

Para miles de familias jujeñas, la posibilidad de tener un terreno propio sigue siendo un sueño pendiente. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, referente del sector en la provincia, da un paso concreto para acortar esa distancia: este viernes 22 de mayo lanza el esperado "Viernes de Dueños" con una promoción especial para Tipuana Etapa 2, su loteo en pozo ubicado en El Ceibal, a tan solo 15 minutos de la capital.

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LAS CONDICIONES DEL VIERNES 22:

  • Entrega inicial desde $158.750
  • Financiación hasta 131 cuotas con ajuste ICAC (≈ 1,6% mensual)
  • 20% de descuento pagando al contado

Un punto clave para las familias: las cuotas ajustan por índice ICAC, que en la actualidad representa una variación de apenas 1,6% mensual, muy por debajo de la inflación general. Esto significa que el esfuerzo mensual es predecible y realmente sostenible para una economía familiar, sin las sorpresas de otros esquemas de ajuste.

Los terrenos de Tipuana Etapa 2 son lotes en pozo de 450 m² en adelante, con medidas de 15 x 30 metros, en un barrio planificado con acceso pavimentado desde la Ruta Nacional 9, km 14. La ubicación estratégica en El Ceibal garantiza conectividad directa con San Salvador de Jujuy en pocos minutos.

Agostini lotes (2)

Tecnología al servicio del comprador

Agostini incorpora una herramienta digital que marca la diferencia: la plataforma tipuana360.com permite cotizar el lote con un simulador online, recorrer el paisaje y los avances de obra en imágenes 360° y obtener toda la información del desarrollo sin moverse de casa. Una apuesta por la transparencia que pocas empresas del sector ofrecen en la región.

Este viernes, la oficina móvil llega al predio

El equipo comercial de Agostini estará presente el viernes 22 de mayo de 13 a 18 horas directamente sobre la ruta, en el acceso al desarrollo, con una oficina móvil para que interesados puedan recorrer el lugar, hacer consultas y reservar en el momento. Una oportunidad única para conocer el terreno antes de decidir.

¿Cómo acceder a la promoción?

Simulador y tour virtual 360°: tipuana360.com

Agendar visita online: visitas-agostinidesarrollos.com/reserva

WhatsApp: 388 462 4099 — consultas y reservas

Oficina comercial: José de la Iglesia 1390 — Lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 hs

Oficina móvil en el predio: viernes 22 de mayo de 13 a 18 hs, sobre ruta — acceso desde Ruta 9 km 14, El Ceibal

Con más de una década de trayectoria en el mercado inmobiliario jujeño, Agostini Desarrollos es sinónimo de proyectos que se entregan, contratos claros y acompañamiento real al cliente. Tipuana es su apuesta más accesible para que familias de la provincia puedan dar el primer paso hacia la propiedad propia.

No hace falta esperar más: el viernes 22 puede ser el día en que esa parcela deje de ser un sueño.

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