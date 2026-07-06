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6 de julio de 2026 - 19:38
Jujuy.

Buscan a Brisa Micaela López, una adolescente desaparecida en Jujuy

La joven fue vista por última vez el 6 de julio y la denuncia se radicó ese mismo día. Solicitan colaboración para encontrarla.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Brisa Lopez desapareció este lunes 6 de julio.&nbsp;

Brisa Lopez desapareció este lunes 6 de julio. 

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El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que se activó la búsqueda de Brisa Micaela López, quien tiene domicilio en el barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy.

Características físicas y vestimenta

La adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello negro y ondulado, con las puntas teñidas de rojo.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de vestir negro, una polera clara y un camperón negro. Además, llevaba una mochila.

Dónde aportar información

Quienes puedan brindar datos que permitan conocer su paradero deben comunicarse de inmediato con la línea 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.

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