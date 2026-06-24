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24 de junio de 2026 - 13:50
Policiales.

Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida: hay un detenido

Guadalupe Ramos había sido vista por última vez el domingo en Salta, cuando salió tras acompañar a su casa a un niño al que cuidaba.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida en Salta.

Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida en Salta.

Tras dos jornadas de un operativo de búsqueda exhaustivo que involucró a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, en la madrugada de este miércoles fue hallado el cuerpo de la joven niñera Guadalupe Ramos en la ciudad de Orán, provincia de Salta. Por el hecho, ya hay un joven detenido, considerado el principal sospechoso de lo ocurrido.

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La víctima, de 19 años, había sido vista por última vez el domingo. De acuerdo con el testimonio de su familia, había salido de su casa para acompañar a su domicilio a un niño al que cuidaba, pero nunca regresó.

Una cámara captó a Guadalupe el domingo rumbo a su casa, pero nunca llegó.

A partir de allí se puso en marcha una búsqueda desesperada encabezada por su entorno más íntimo, que comenzó a difundir imágenes y solicitudes de colaboración mediante las redes sociales. A su vez, las cámaras de seguridad se transformaron en un elemento fundamental para orientar el operativo de rastreo.

Según los primeros datos, difundidos por el portal Orán al Momento, el cuerpo de Guadalupe habría sido hallado en una vivienda del barrio Aeroparque, presuntamente relacionada con su entorno cercano. De todos modos, las autoridades continúan investigando para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

Un joven detenido, señalado como el principal sospechoso

Prácticamente en simultáneo con el hallazgo, la policía concretó la detención de un joven que, según las primeras hipótesis, habría tenido un vínculo sentimental con la víctima.

La búsqueda se había viralizado en las redes.

Para los investigadores, se trata del principal sospechoso del caso, y uno de los factores que llamó la atención fue su comportamiento durante las jornadas en las que se desarrolló la búsqueda.

La familia de Guadalupe señaló que intentó comunicarse con él para obtener algún dato que pudiera aportar a la búsqueda, pero no lograron establecer contacto en ningún momento. Tiempo después, el joven fue ubicado por los investigadores y finalmente detenido.

La palabra de los allegados a la joven niñera

Asimismo, allegados a la víctima indicaron que el sospechoso habría sido encontrado bajo los efectos de sustancias estupefacientes. También trascendieron publicaciones en redes sociales que ahora están siendo evaluadas por la Justicia para determinar si guardan relación con el hecho.

El papá de la niñera que encontraron muerta.

En un contexto atravesado por el dolor y la conmoción, la familia de Guadalupe aguarda explicaciones sobre lo ocurrido. Su hermana, Noelia Ramos, tuvo un rol central en la búsqueda y en los últimos días encabezó los pedidos de colaboración para dar con su paradero.

Si bien el resultado no fue el que esperaban, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje de agradecimiento hacia todas las personas que la acompañaron durante las horas de angustia e incertidumbre.

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Encontré a mi hermana. Gracias por compartir y por sus mensajes. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez. Me voy a poder despedir. Gracias en serio por todo. Te amo, gorda”, expresó Noelia en su publicación.

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