El Carmen: hallaron el cuerpo de un hombre en un descampado

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en El Carmen (imagen realizada con IA)

Un hombre fue hallado sin vida el lunes 15 de junio, alrededor de las 21.30, en un sector descampado de Loteo Los Soles II, en Finca Moya, El Carmen. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y, hasta el momento, la identidad de la víctima no fue establecida.

Hallazgo en una zona descampada de El Carmen Según la información policial, el cuerpo fue localizado durante un rastrillaje realizado por personal de la Comisaría Seccional 8° de El Carmen. La víctima fue registrada inicialmente como masculino NN, ya que todavía resta confirmar su identidad.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Ayudante Fiscal de turno, junto a personal de Criminalística, Bomberos y Medicina Legal, quienes trabajaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones.

Ordenaron la autopsia El examen cadavérico determinó que se realice la autopsia correspondiente, una medida clave para establecer tanto la identidad del hombre como la causa de muerte.

Luego de las tareas en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Alto Comedero, donde continuarán las pericias. Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre posibles hipótesis vinculadas al caso. La investigación continúa abierta y las próximas medidas serán determinantes para saber quién era la persona hallada y qué ocurrió en ese sector de El Carmen. Lo más importante El cuerpo fue encontrado el lunes 15 de junio a las 21.30 en Loteo Los Soles II, Finca Moya, El Carmen.

en Loteo Los Soles II, Finca Moya, El Carmen. Se trata de un hombre cuya identidad todavía no fue establecida .

. El hallazgo se produjo durante un rastrillaje policial en una zona descampada .

. La autopsia será clave para determinar la identidad y la causa de muerte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.