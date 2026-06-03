El Club Malvinas presentó a su nuevo cuerpo técnico

El Club Malvinas tiene nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Coronel, quien dejó el cargo por decisión de los dirigentes, quienes ya eligieron a su sucesor que comenzó el trabajo de cara a la segunda parte de los torneos de la Liga Jujeña de Fútbol.
La institución del sur de San Salvador de Jujuy confirmó que Alexis Andrade fue el elegido para ocupar el puesto de entrenador de la primera división el reemplazo del Oso. Trabajará junto a Martin Yonar, Pablo Giménez y Sebastián Santurio.
Alexis Andrade elegido para ocupar el puesto de entrenador de la primera división del Club Malvinas
Alexis Andrade elegido para ocupar el puesto de entrenador de la primera división del Club Malvinas
El Club Malvinas semifinalista
Las semifinales del Torneo Apertura “Gringo Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol se disputarán este fin de semana en las divisiones femenina y masculina. Según informó el Consejo Directivo, todos los encuentros tendrán como sede única el estadio La Tablada.
Las chicas de Malvinas lograron meterse entre las cuatro mejores tras el enfrentamiento con Cuyaya. El equipo femenino se metió en semifinales tras imponerse en la tanda de penales, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
El equipo femenino de Malvinas a las semifinales
El equipo femenino de Malvinas a las semifinales
El choque decisivo será este sábado 6 de junio con Talleres de Perico desde las 17 horas. La otra semifinal la jugarán el domingo 7 de junio en La Tablada entre Universitario y Gimnasia de Jujuy, encuentro que comenzará a las 14:30 horas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.