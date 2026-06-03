El Club Malvinas presentó a su nuevo cuerpo técnico

El Club Malvinas tiene nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Coronel, quien dejó el cargo por decisión de los dirigentes, quienes ya eligieron a su sucesor que comenzó el trabajo de cara a la segunda parte de los torneos de la Liga Jujeña de Fútbol .

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La institución del sur de San Salvador de Jujuy confirmó que Alexis Andrade fue el elegido para ocupar el puesto de entrenador de la primera división el reemplazo del Oso. Trabajará junto a Martin Yonar, Pablo Giménez y Sebastián Santurio.

Alexis Andrade elegido para ocupar el puesto de entrenador de la primera división del Club Malvinas

Alexis Andrade elegido para ocupar el puesto de entrenador de la primera división del Club Malvinas

El Club Malvinas semifinalista

Las semifinales del Torneo Apertura “Gringo Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol se disputarán este fin de semana en las divisiones femenina y masculina. Según informó el Consejo Directivo, todos los encuentros tendrán como sede única el estadio La Tablada.

Las chicas de Malvinas lograron meterse entre las cuatro mejores tras el enfrentamiento con Cuyaya. El equipo femenino se metió en semifinales tras imponerse en la tanda de penales, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

El equipo femenino de Malvinas a las semifinales El equipo femenino de Malvinas a las semifinales

El choque decisivo será este sábado 6 de junio con Talleres de Perico desde las 17 horas. La otra semifinal la jugarán el domingo 7 de junio en La Tablada entre Universitario y Gimnasia de Jujuy, encuentro que comenzará a las 14:30 horas.