Una muerte y casi 900 infracciones en las rutas de Jujuy durante el fin de semana

Los controles de Seguridad Vial realizados en Jujuy entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio dejaron un total de 898 actas labradas y una víctima fatal . Los operativos se desplegaron durante todo el fin de semana en distintos puntos de la provincia.

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Según el balance oficial, se confeccionaron 788 actas por diferentes infracciones , mientras que otras 100 correspondieron a conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia .

Además, el personal de tránsito realizó 10 actas por exceso de velocidad , una de las conductas que representa mayor riesgo en rutas y calles.

Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta - Imagen ilustrativa

Una víctima fatal durante el fin de semana

El informe también confirmó que una persona perdió la vida como consecuencia de un siniestro vial registrado durante el período relevado.

El siniestro ocurrió sobre un tramo de la Ruta Provincial 47. La víctima falleció a raíz de las graves lesiones sufridas, mientras que las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el hecho.

Un motociclista falleció este sábado tras verse involucrado en un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 47, en jurisdicción del departamento El Carmen. Las circunstancias que desencadenaron el hecho son investigadas por la Justicia y los organismos competentes.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el accidente involucró a una motocicleta y una camioneta que circulaban por el sector. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el alerta al sistema de emergencias, efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y profesionales médicos acudieron rápidamente a la zona. Sin embargo, al arribar constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Mientras tanto, los ocupantes de la camioneta fueron asistidos y se realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro. Entre las medidas adoptadas, se efectuaron controles de rigor y se preservó la escena para el trabajo de Criminalística.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que buscan establecer con precisión las causas que derivaron en esta nueva tragedia vial registrada en las rutas de la provincia.

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