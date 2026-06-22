lunes 22 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de junio de 2026 - 08:55
Controles.

Una muerte y casi 900 infracciones en las rutas de Jujuy durante el fin de semana

El balance del fin de semana dejó casi 900 infracciones en las rutas de Jujuy entre las que se destacan 100 por alcoholemia y 10 por exceso de velocidad.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rutas de Jujuy - (imagen ilustrativa)

Rutas de Jujuy - (imagen ilustrativa)

Lee además
Colectivo asaltado en Pichanal, Salta 
País.

Salta: una mujer fue baleada tras un violento asalto a un colectivo sobre ruta 34
Vuelco de un camión complica el tránsito en la ruta Villazón-Tarija
Bolivia.

Ruta Villazón-Tarija: un camión volcó y dejó colectivos varados

Según el balance oficial, se confeccionaron 788 actas por diferentes infracciones, mientras que otras 100 correspondieron a conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia.

Además, el personal de tránsito realizó 10 actas por exceso de velocidad, una de las conductas que representa mayor riesgo en rutas y calles.

image
Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta - Imagen ilustrativa

Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta - Imagen ilustrativa

Una víctima fatal durante el fin de semana

El informe también confirmó que una persona perdió la vida como consecuencia de un siniestro vial registrado durante el período relevado.

El siniestro ocurrió sobre un tramo de la Ruta Provincial 47. La víctima falleció a raíz de las graves lesiones sufridas, mientras que las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el hecho.

Un motociclista falleció este sábado tras verse involucrado en un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 47, en jurisdicción del departamento El Carmen. Las circunstancias que desencadenaron el hecho son investigadas por la Justicia y los organismos competentes.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el accidente involucró a una motocicleta y una camioneta que circulaban por el sector. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el alerta al sistema de emergencias, efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y profesionales médicos acudieron rápidamente a la zona. Sin embargo, al arribar constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Mientras tanto, los ocupantes de la camioneta fueron asistidos y se realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro. Entre las medidas adoptadas, se efectuaron controles de rigor y se preservó la escena para el trabajo de Criminalística.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que buscan establecer con precisión las causas que derivaron en esta nueva tragedia vial registrada en las rutas de la provincia.

Lo más importante

  • Los controles se realizaron del viernes 19 al domingo 21 de junio.
  • Se labraron 788 actas varias.
  • Hubo 100 actas por alcoholemia positiva.
  • Se confeccionaron 10 actas por exceso de velocidad.
  • El fin de semana dejó una víctima fatal.
  • En total se registraron 898 infracciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta: una mujer fue baleada tras un violento asalto a un colectivo sobre ruta 34

Ruta Villazón-Tarija: un camión volcó y dejó colectivos varados

Ruta Nacional 34: habilitan desvíos de tránsito por obras cerca de San Pedro

Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta

Un adolescente murió y hubo 44 actas por alcoholemia en la rutas de Jujuy

Lo que se lee ahora
Pago del aguinaldo 
Jujuy.

Esta semana se paga el aguinaldo en Jujuy: las fechas confirmadas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Llega un frente frío a Jujuy - Imagen generada con IA
Jujuy.

Llega un frente frío a Jujuy y se esperan mínimas bajo cero: cómo va a seguir el tiempo

Pago del aguinaldo 
Jujuy.

Esta semana se paga el aguinaldo en Jujuy: las fechas confirmadas

Gimnasia de Jujuy 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Güemes y sigue firme en la pelea por la Primera Nacional

Ezequiel Atauche: Es justo darle un reconocimiento a los padres video
Celebración.

Ezequiel Atauche: "Es justo darle un reconocimiento a los padres"

Seccional de Policía N 47 
Jujuy.

Violento robo en Alto Comedero: golpearon a un hombre y le sacaron el auto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel