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20 de junio de 2026 - 20:35
Jujuy.

Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta

El siniestro ocurrió sobre un tramo de la Ruta Provincial 47. La víctima falleció a raíz de las graves lesiones sufridas, mientras que las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el hecho.

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Por  Agustín Weibel
Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta - Imagen ilustrativa

Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta - Imagen ilustrativa

Un nuevo episodio trágico enluta a las rutas jujeñas. Un motociclista perdió la vida luego de protagonizar una colisión con una camioneta en la Ruta Provincial 47. Personal policial, peritos y equipos de emergencia intervinieron en el lugar para realizar las tareas correspondientes y avanzar con la investigación.

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Un motociclista falleció este sábado tras verse involucrado en un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 47, en jurisdicción del departamento El Carmen. Las circunstancias que desencadenaron el hecho son investigadas por la Justicia y los organismos competentes.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el accidente involucró a una motocicleta y una camioneta que circulaban por el sector. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el alerta al sistema de emergencias, efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y profesionales médicos acudieron rápidamente a la zona. Sin embargo, al arribar constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Mientras tanto, los ocupantes de la camioneta fueron asistidos y se realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro. Entre las medidas adoptadas, se efectuaron controles de rigor y se preservó la escena para el trabajo de Criminalística.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que buscan establecer con precisión las causas que derivaron en esta nueva tragedia vial registrada en las rutas de la provincia.

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